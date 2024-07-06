Футбольний клуб «Кремінь» обіграв запорізький «Металург» на виїзді

Учора, 5 липня, футбольний клуб «Кремень» обіграв запорізький «Металург» на футбольному полі суперників. Про це повідомляють у пресслужбі команди.
Команда із рахунком 1:0 здобула перемогу у другому контрольному матчі літнього міжсезоння.
Головний тренер команди Ігор Климовський так коментує гру:
Гол у ворота суперників на 62-ій хвилині забив гравець Владислав Молько. Футболіст розповідає:
Наступна гра чекає «Кремінь» у суботу, 13 липня. Команда на виїзді зіграє із представник Другої ліги – «Олександрія-2».
Нагадаємо, весною футбольний клуб «Кремінь» здобув дві перемоги у чемпіонаті Полтавської області.
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