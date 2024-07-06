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Футбольний клуб «Кремінь» обіграв запорізький «Металург» на виїзді

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 163

 

Команда здобула перемогу у другому контрольному матчі літнього міжсезоння

Учора, 5 липня, футбольний клуб «Кремень» обіграв запорізький «Металург» на футбольному полі суперників. Про це повідомляють у пресслужбі команди.

Команда із рахунком 1:0 здобула перемогу у другому контрольному матчі літнього міжсезоння.

 

Головний тренер команди Ігор Климовський так коментує гру:

У першому таймі ми володіли ініціативою, більше атакували та били по воротам. Також мали право пробивати 100% пенальті, мʼяч влучив у руку суперника в штрафній, але арбітр ніяк не відреагував, на жаль. У другому таймі ми забили гол. «Металург» у кінцівці гри більше контролював мʼяч та намагався зрівняти рахунок, але створити щось небезпечне біля наших воріт у них не виходило.

Гол у ворота суперників на 62-ій хвилині забив гравець Владислав Молько. Футболіст розповідає:

На лівому фланзі розвили атаку після довгої подачі на Станіслава Рокотянського, який прострілив лівою ногою на ближню стійку, Олексій Жданович зіграв головою і мʼяч полетів вгору, я зіграв на випередження та проштовхнув повз воротаря, який помилився на виході.

Наступна гра чекає «Кремінь» у суботу, 13 липня. Команда на виїзді зіграє із представник Другої ліги  «Олександрія-2». 

Нагадаємо, весною футбольний клуб «Кремінь» здобув дві перемоги у чемпіонаті Полтавської області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ФК «Кремінь»
Теги: футбол Кремінь Металург гра
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