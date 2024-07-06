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Де у Кременчуці у неділю протягом дня планово виимкатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 132

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 7 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Михайла Драгоманова, 1;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35;
  • пров. Тополевий, 14, 20.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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