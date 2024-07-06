Де у Кременчуці у неділю протягом дня планово виимкатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 132

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 7 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 35-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Михайла Драгоманова, 1;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;

вул. Ковальська, 30/24, 35;

пров. Тополевий, 14, 20.

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