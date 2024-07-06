«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень світла на неділю, 7 липня

«Полтаваобленерго» оприлюднило крафік погодинних відключень елекроенергії для громадян на неділю, 7 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Не вимикатимуть світло громадянам із 07.00 до 15.00.
В інші години, із 00.00 до 07.00 та із 15.00 до 24.00 погодинні відключення споживачам застосовуватимуть по дві черги.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
Також у неділю, 7 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.
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