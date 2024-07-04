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В кінці липні очікується пом’якшення графіків знеструмлення — Укренерго

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 445 Коментарів: 1

 

Дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз

У 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків, повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з’явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків», — заявив він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.

Нагадаємо, що раніше голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго графік відключень енергетика
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Коментарі: 1

622
mangust-1:
Сьогодні, 11:13

В березні місяці 2024 р. Україна планувала експортувати 13 Гігават.

В результаті атак рашистів ми втратили 9 Гігават.

Подорожчала з 1,68 до 4,32 за цей час(тобто на 257 %).

Це все про електроенергію.

Робіть висновки самі.


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