В кінці липні очікується пом’якшення графіків знеструмлення — Укренерго

У 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків, повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.
Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.
Нагадаємо, що раніше голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.
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