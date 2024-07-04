В кінці липні очікується пом’якшення графіків знеструмлення — Укренерго

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 445 Коментарів: 1

Дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз

У 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків, повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з’явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків», — заявив він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.

Нагадаємо, що раніше голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.