Питний режим влітку: скільки води вживати

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 199

Лікарі радять пити воду, виходячи з розрахунку приблизно 30 мл рідини на кожен кілограм ваги

Медики вважають, що відчуття спраги – це найкращий показник того, що організму потрібна вода. У спекотну погоду норма споживання рідини підвищується

Скільки пити

У нормі лікарі радять пити воду, виходячи з розрахунку приблизно 30 мл рідини на кожен кілограм ваги. В умовах спеки потреба організму в рідині підвищується, й норма рідини збільшується в півтора-два рази.

Пам’ятайте, що 20% денної норми рідини становить вода з їжі. Особливо насичені водою кавуни, броколі, цитрусові, молоко, морква, йогурти, яблука.

Скільки б не було випито води за день, існує безпечний максимум - від 1 до 1,5 літрів на годину. Вживати більше води за одну годину категорично не рекомендується, це шкодить стану судин, серця та мозку.

Кому не можна пити багато води

Людям, у яких порушена робота нирок і серця, є дисфункції щитовидної залози, проблеми з печінкою і серцем, а також при прийомі ліків у рамках терапевтичного курсу необхідно ретельно контролювати об'єм споживаної рідини. У спекотну погоду їм доцільно проконсультуватися з лікарем з приводу питного режиму.

Як часто пити

Медики вважають, що відчуття спраги – це найкращий показник того, що організму потрібна вода. Якщо пити воду в моменти, коли виникає спрага, можна не побоюватися, що організм постраждає від зневоднення.

Нагадаємо, що 2 липня по всій території Полтавської області зафіксували температурні рекорди. Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.