Псевдоблагодійник з Полтавщини привласнив кошти, зібрані на лікування дітей

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 484

Викрили полтавця та його спільника з Одеси на Закарпатті під час перетину кордону

Псевдоблагодійника з Полтавщини затримали на Закарпатті за привласнення грошей, зібраних на лікування дітям. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За даними правоохоронців, полтавець разом зі своїм спільником з Одещини під виглядом представників благодійного фонду розповсюджували по магазинах скриньки для збору коштів на лікування дітям. «Благодійники» зізналися, що вони забирали собі близько 80% зібраних коштів, а решту могли передати на благодійність.

Затримали чоловіків під час перетину кордону на Закарпатті. Вони відмовилися надати на огляд прикордонникам свій автомобіль, натомість як підставу для безперешкодного виїзду за кордон показували посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Правоохоронці встановили, що ці документи є підробними.

Під час подальших обшуків у чоловіків правоохоронці виявили також і посвідчення представників одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо.