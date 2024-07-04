Псевдоблагодійник з Полтавщини привласнив кошти, зібрані на лікування дітей

Псевдоблагодійника з Полтавщини затримали на Закарпатті за привласнення грошей, зібраних на лікування дітям. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За даними правоохоронців, полтавець разом зі своїм спільником з Одещини під виглядом представників благодійного фонду розповсюджували по магазинах скриньки для збору коштів на лікування дітям. «Благодійники» зізналися, що вони забирали собі близько 80% зібраних коштів, а решту могли передати на благодійність.
Затримали чоловіків під час перетину кордону на Закарпатті. Вони відмовилися надати на огляд прикордонникам свій автомобіль, натомість як підставу для безперешкодного виїзду за кордон показували посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Правоохоронці встановили, що ці документи є підробними.
Під час подальших обшуків у чоловіків правоохоронці виявили також і посвідчення представників одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо.
Також у телефоні одесита прикордонники виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.
На місце події викликали представників правоохоронних органів для подальшої роботи із «благодійниками».
у діях чоловіків передбачаються злочини, вчинені за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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