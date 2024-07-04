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У Кременчуці створять «Кременчук Цифровий»: що буде у застосунку

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 399

Розробники використовували напрацювання застосунку «Київ Цифровий»

У Кременчуці влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. 

— Ми десь використовуємо напрацювання «Київ Цифровий» — наша буде дещо простіша, але надалі буде зростати, — розповів міський голова Віталій Малецький. 

Що міститиме застосунок:

  • Рух громадського транспорту (пошук маршрутів) на території Кременчуцької громади
  • Сповіщення про аварійні події житлово-комунальної сфери за адресою користувача
  • Запис до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його територіальних підрозділів Кременчуцької громади
  • Запис до Територіальних сервісних центрів МВС (за наявності технічної можливості)
  • Зони відпочинку, спортивні, дитячі та дитячо-спортивні майданчики
  • Міські заходи (анонс подій)
  • Перейменовані вулиці
  • Новини Кременчука
  • Укриття, джерела води, пункти незламності
  • Повітряні тривоги (за наявності технічної можливості)
  • Унікальний ідентифікатор облікового запису користувача у вигляді QR-коду (верифікація громадян у їх присутності)

Нагадаємо, у Кременчуці показали новий бренд міста.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: pixabay.com
Теги: застосунок кременчук цифровий
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