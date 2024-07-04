У Кременчуці створять «Кременчук Цифровий»: що буде у застосунку
Сьогодні, 11:30
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Розробники використовували напрацювання застосунку «Київ Цифровий»
У Кременчуці влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня.
— Ми десь використовуємо напрацювання «Київ Цифровий» — наша буде дещо простіша, але надалі буде зростати, — розповів міський голова Віталій Малецький.
Що міститиме застосунок:
- Рух громадського транспорту (пошук маршрутів) на території Кременчуцької громади
- Сповіщення про аварійні події житлово-комунальної сфери за адресою користувача
- Запис до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його територіальних підрозділів Кременчуцької громади
- Запис до Територіальних сервісних центрів МВС (за наявності технічної можливості)
- Зони відпочинку, спортивні, дитячі та дитячо-спортивні майданчики
- Міські заходи (анонс подій)
- Перейменовані вулиці
- Новини Кременчука
- Укриття, джерела води, пункти незламності
- Повітряні тривоги (за наявності технічної можливості)
- Унікальний ідентифікатор облікового запису користувача у вигляді QR-коду (верифікація громадян у їх присутності)
Нагадаємо, у Кременчуці показали новий бренд міста.
Автор: Вероніка Білодід
Джерело фото: pixabay.com
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