У Кременчуці створять «Кременчук Цифровий»: що буде у застосунку

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 399

Розробники використовували напрацювання застосунку «Київ Цифровий»

У Кременчуці влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. — Ми десь використовуємо напрацювання «Київ Цифровий» — наша буде дещо простіша, але надалі буде зростати, — розповів міський голова Віталій Малецький. Що міститиме застосунок: Рух громадського транспорту (пошук маршрутів) на території Кременчуцької громади

Сповіщення про аварійні події житлово-комунальної сфери за адресою користувача

Запис до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його територіальних підрозділів Кременчуцької громади

Запис до Територіальних сервісних центрів МВС (за наявності технічної можливості)

Зони відпочинку, спортивні, дитячі та дитячо-спортивні майданчики

Міські заходи (анонс подій)

Перейменовані вулиці

Новини Кременчука

Укриття, джерела води, пункти незламності

Повітряні тривоги (за наявності технічної можливості)

Унікальний ідентифікатор облікового запису користувача у вигляді QR-коду (верифікація громадян у їх присутності) Нагадаємо, у Кременчуці показали новий бренд міста.

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