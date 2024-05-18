У Кременчуці показали новий бренд міста: фото і відео

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 153 Коментарів: 2

Під час презентації фахівці зазначили, що вони намагались у бренді підкреслити сильні сторони міста

У приміщенні Кременчуцької міської ради показали фінальний варіант нового бренду міста. Над ним працювала команда креативного агентства OCB Agency, яка під час створення бренду проводила дослідження, опитування та обговорення. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо перед початком засідання сесії міської ради 17 травня.

Відомо, що участь в опитуванні взяли понад 3 тисячі жителів Кременчука. Серед сильних сторін міста респонденти називали промисловість, історичну і культурну спадщину, вихід до річки Дніпро тощо. Основні кольори, з якими містяни асоціюють місто: зелений, блакитний, синій. Ключовими символами Кременчука вони назвали Крюківський міст, козака Кременя, фортецю та скелю «Гранітний реєстр».

Під час презентації фахівці зазначили, що вони намагались у бренді підкреслити сильні сторони міста. Розробка бренду тривала 5 місяців.