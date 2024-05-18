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У Кременчуці показали новий бренд міста: фото і відео

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 153 Коментарів: 2

Під час презентації фахівці зазначили, що вони намагались у бренді підкреслити сильні сторони міста

У приміщенні Кременчуцької міської ради показали фінальний варіант нового бренду міста. Над ним працювала команда креативного агентства OCB Agency, яка під час створення бренду проводила дослідження, опитування та обговорення. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо перед початком засідання сесії міської ради 17 травня. 

Відомо, що участь в опитуванні взяли понад 3 тисячі жителів Кременчука. Серед сильних сторін міста респонденти називали промисловість, історичну і культурну спадщину, вихід до річки Дніпро тощо. Основні кольори, з якими містяни асоціюють місто: зелений, блакитний, синій. Ключовими символами Кременчука вони назвали Крюківський міст, козака Кременя, фортецю та скелю «Гранітний реєстр».

 

Під час презентації фахівці зазначили, що вони намагались у бренді підкреслити сильні сторони міста. Розробка бренду тривала 5 місяців. 

Проєкт реалізовувався в межах програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП за співфінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини. Коштів з місцевого бюджету на реалізацію цієї ініціативи не виділялось, розповіли у пресслужбі міської ради.



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Автор: Телеграф
Теги: айдентика бренд
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Коментарі: 2

1 199
evil:
Сьогодні, 10:53

Старый чем не устраивал? Старый на геральдику похож солидно смотрится. Новый похож на результат работы школьника который делает первые шаги в графическом редакторе. Как доя школьника это работа отличная. Как для якобы бренда города это конченый тупорылый шлак. Ви містян спитали треба їм таке доробло чи ні? Яка міська рада. Такий і бренд. Тупорылые...


0 0
165
Маэстро:
Сьогодні, 11:47

А сколько денежек міського бюджету відвалили за цей шедевр!?


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