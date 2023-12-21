Які сильні сторони та ключові символи відзначили містяни в опитуванні щодо бренду Кременчука

Стали відомі результати опитування щодо бренду Кременчука. Про це днями говорили в офісі Інституту розвитку Кременчука на першому засіданні робочої групи з розробки бренду Кременчуцької міської територіальної громади, куди прибули експерти з Житомира — OCB agency (Онатське креативне бюро).
Експерти відзначили високу активність жителів нашого міста: під час опитування надійшло понад 3000 анкет (для порівняння: у Чернівцях — 700). Опитування містян показало, що рейтинг задоволеності життям у Кременчуці вище середнього і складає 3,8 за п’ятибальною шкалою.
Серед сильних сторін Кременчука учасники опитування відзначили:
Але відчувається брак чіткої концепції брендування міста, його позиціювання та ідентичності, що ускладнює просування Кременчука в Україні та серед країн Європи на всіх рівнях.
Основні кольори, з якими містяни асоціюють місто: зелений, блакитний, синій. Ключовими символами Кременчука вони назвали Крюківський міст, козака Кременя, фортецю та скелю «Гранітний реєстр».
Арт директорка OCB agency презентувала 4 напрямки айдентики для Кременчуцької тергромади. За результатом голосування робочої групи обрали два напрями айдентики:
Найближчим часом розробники мають представити найліпші зразки айдентики для Кременчука.
Нагадаємо, у Кременчука можуть з’явитися міста-побратими у Німеччині, Іспанії та Італії.
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