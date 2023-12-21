Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Які сильні сторони та ключові символи відзначили містяни в опитуванні щодо бренду Кременчука

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 194

 

Опитування показало, що рейтинг задоволеності життям у нашому місті вище середнього

Стали відомі результати опитування щодо бренду Кременчука. Про це днями говорили в офісі Інституту розвитку Кременчука на першому засіданні робочої групи з розробки бренду Кременчуцької міської територіальної громади, куди прибули експерти з Житомира — OCB agency (Онатське креативне бюро).

Експерти відзначили високу активність жителів нашого міста: під час опитування надійшло понад 3000 анкет (для порівняння: у Чернівцях — 700). Опитування містян показало, що рейтинг задоволеності життям у Кременчуці вище середнього і складає 3,8 за п’ятибальною шкалою.

Серед сильних сторін Кременчука учасники опитування відзначили:

  • промисловий потенціал міста;
  • його історичну та культурну спадщину (особливо часів козацької доби);
  • зручне географічне розташування;
  • вихід до річки Дніпро;
  • якість освіти;
  • інфраструктуру та промисловий потенціал;
  • розвиток бізнесу;
  • атмосферу комфорту і затишку (у місті багато зелених насаджень, парків та скверів);
  • громадський транспорт (тролейбуси);
  • інтеграцію ВПО;
  • ініціативність і креативність місцевих жителів.

Але відчувається брак чіткої концепції брендування міста, його позиціювання та ідентичності, що ускладнює просування Кременчука в Україні та серед країн Європи на всіх рівнях.

Основні кольори, з якими містяни асоціюють місто: зелений, блакитний, синій. Ключовими символами Кременчука вони назвали Крюківський міст, козака Кременя, фортецю та скелю «Гранітний реєстр».

Арт директорка OCB agency презентувала 4 напрямки айдентики для Кременчуцької тергромади. За результатом голосування робочої групи обрали два напрями айдентики:

  • «Сучасна геральдика» (переосмислення та осучаснення герба міста, лаконічна форма);
  • «Динамічна айдентика» (підсвічення усього творчого, культурного та промислового через графічне вираження, використання літери «К» як основи).

Найближчим часом розробники мають представити найліпші зразки айдентики для Кременчука.

Нагадаємо, у Кременчука можуть з’явитися міста-побратими у Німеччині, Іспанії та Італії.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: бренд опитування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх