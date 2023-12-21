На Полтавщині починають відстрілювати лисиць

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 168 Коментарів: 1

Це пов’язано із випадками захворювань тварин на сказ в області

На Полтавщині планують розпочати відстріл лисиць у лісах. Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Відбувається це у зв’язку із контролем популяції лисиці червоної, яка є основним носієм збудника віруса сказу.

Раніше фахівці розкладали принади з вакциною проти сказу поблизу місць, де найчастіше зустрічаються лисиці. Тепер же завдяки плановому відстрілу тварин спеціалісти визначать, наскільки така вакцинація була ефективною та який відсоток лисиць є носіями вірусу сказу.

Загалом в області планують відстріляти 619 лисиць.

Нагадаємо, 19 грудня у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки загибелі домашніх тварин від сказу. Обидві ці громади територіально знаходяться поблизу Кременчука.