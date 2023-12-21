Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині починають відстрілювати лисиць

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 168 Коментарів: 1

 

Це пов’язано із випадками захворювань тварин на сказ в області

На Полтавщині планують розпочати відстріл лисиць у лісах. Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області. 

Відбувається це у зв’язку із контролем популяції лисиці червоної, яка є основним носієм збудника віруса сказу.

Раніше фахівці розкладали принади з вакциною проти сказу поблизу місць, де найчастіше зустрічаються лисиці. Тепер же завдяки плановому відстрілу тварин спеціалісти визначать, наскільки така вакцинація була ефективною та який відсоток лисиць є носіями вірусу сказу.

Загалом в області планують відстріляти 619 лисиць.

Нагадаємо, 19 грудня у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки загибелі домашніх тварин від сказу. Обидві ці громади територіально знаходяться поблизу Кременчука.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 2day.kh.ua
Теги: Полтавщина сказ домашні тварини лисиця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

725
Andron777:
Сьогодні, 17:18

Ще б хто бродячих собак повідстрілював. Останнім часом дуже багато їх розвелось. Скоро на людей почнуть нападати.


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх