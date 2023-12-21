На Полтавщині починають відстрілювати лисиць

На Полтавщині планують розпочати відстріл лисиць у лісах. Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Відбувається це у зв’язку із контролем популяції лисиці червоної, яка є основним носієм збудника віруса сказу.
Раніше фахівці розкладали принади з вакциною проти сказу поблизу місць, де найчастіше зустрічаються лисиці. Тепер же завдяки плановому відстрілу тварин спеціалісти визначать, наскільки така вакцинація була ефективною та який відсоток лисиць є носіями вірусу сказу.
Загалом в області планують відстріляти 619 лисиць.
Нагадаємо, 19 грудня у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки загибелі домашніх тварин від сказу. Обидві ці громади територіально знаходяться поблизу Кременчука.
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