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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуцькому районі взяли на облік понад 10 тисяч внутрішніх переселенців — РВА

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 210

 

Загальна сума виплаченої державної допомоги на проживання ВПО на Кременчуччині перевищує 251 млн грн

На ранковому брифінгу, 21 грудня, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко розповів про роботу управління соціального захисту населення.

За його словами, після початку повномасштабної військової агресії РФ у Кременчуцькому районі стали на облік 10 тисяч 56 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). З них 6 292 ВПО було призначено державну допомогу на проживання. Загальна сума цієї допомоги, виплаченої у 2023 році, складає понад 251 млн грн.

Ці цифри стосуються Кременчуцького району без врахування Кременчука та Горішніх Плавнів, де кількість ВПО та перерахованої допомоги значно більші.

Крім того, управління соціального захисту населення Кременчуцької РВА цього року призначило різні соціальні допомоги 7496 жителям району на загальну суму понад 183 млн грн.

Відповідаючи на питання журналістів, чим йому запам’ятався 2023 рік, Артем Даценко серед іншого зауважив, що цього року став Почесним донором України.

Загалом, з 2006 року він 44 рази здавав кров. За умови одноразової норми у 0,45 л, це майже 20 літрів крові.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ВПО соціальні виплати допомога ВПО донор
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