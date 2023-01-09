Кременчуцька РВА: кількість вимушених переселенців у районі зменшилась майже удвічі

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 372

Кременчуцький район прийняв майже 60 тисяч вимушених переселенців. Втім, наразі їх залишилось удвічі менше - близько 30 тисяч. Переселенці з Харківської та Сумської областей масово повертаються до своїх домівок. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що велика кількість ВПО знайшли собі місце проживання у сільській місцевості.

Олег Лєднік також розповів, що в період новорічних свят переселенцям в деяких територіальних громадах видавали продуктові набори. З 19 тисяч наборів, виготовлених на кількість зареєстрованих у громадах переселенців, їх отримали лише 10 тисяч ВПО.

Чи може це свідчити про зменшення чисельності переселенців удвічі, або ж лише про те, що у період новорічних свят велика їх кількість виїжджали з місця своєї реєстрації як ВПО до родичів, знайомих чи лише провідали свої домівки.