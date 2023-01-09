Стало відомо, які аптеки працюють на Полтавщині після 20.00

У Кременчуцькому районі таких лише три: у Кременчуці, Глобиному та Семенівці
Аптеки й аптечні пункти загалом по області зачиняються за кілька годин до початку комендантської години, але декілька з них на Полтавщині працюють після 20.00. Ділимося з вами переліком таких аптек від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
Кременчуцький район:
- м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2, ЛІЛ «Кременчуцька», АП № 2;
- м. Глобине, вул. Володимирівська, 43, аптека № 23;
- с. Семенівка, вул. Незалежності, 47а, аптека № 22.
Полтавський район:
- м. Полтава, вул. О. Гончара, 27-А, 1-ша МКЛ Полтави, аптечний пункт № 7;
- м. Полтава, вул. Стрітенська, 58-А, Полтавська ЦРКЛ, АП № 3, понеділок, четвер через четвер;
- м. Полтава, вул. Монастирська, 8 а, хірургічний корпус 2-ї МКЛ Полтави, АП № 2, середа, п’ятниця;
- с. Диканька, вул. Дружби, 5, аптека № 27;
- м. Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22, аптека № 1;
- с. Котельва, вул. Полтавський шлях, 283, Котелевська лікарня планового лікування, АП № 10;
- с. Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49, Новосанжарська ЦРЛ, АП № 1.
Миргородський район:
- с. Велика Багачка, вул. Каштанова, 21, Великобагачанська ЦЛ, АП № 3;
- м. Гадяч, вул. Лохвицька, 1, Гадяцька МЦЛ, АП № 11;
- м. Миргород, вул. Гоголя, 170-А, аптека № 75.
Лубенський район:
- м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26, Лубенська ЛІЛ, АП № 4;
- м. Хорол, вул. Михайла Полонського, 11/1, Хорольська МЛ, АП № 9.
- Потурбуйтеся про домашні аптечки завчасно, сформуйте необхідний запас ліків до старту комендантської години. Поліція перевірятиме кожного, хто перебуватиме на вулиці, у громадських місцях із 23.00 до 5.00. Крім того, не займайтеся самолікуванням. В екстрених випадках викликайте «швидку», - наголосив очільник облвійськадміністрації.
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