Як кременчужанам отримати е-рецепт на психотропні ліки

Відсьогодні, 1 листопада, відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів має здійснюватися за електронним рецептом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Йдеться про лікарські засоби, обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні. Раніше ці препарати відпускались виключно за рецептом на спеціальному бланку форми № 3.
Це знеболюючі для пацієнтів, які проходять складне лікування. До прикладу, для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, тяжкими травмами, серцево-судинними захворюваннями, а також при наданні паліативної допомоги.
Отримати електронний рецепт на наркотичний (психотропний) лікарський засіб можна на прийомі в лікаря, що відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст – хірург, онколог чи невролог.
Для отримання е-рецепта потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя. Проте зауважимо, що для отримання е-рецепта не обовʼязково мати декларацію з сімейним лікарем.
З випискою електронного рецепта пацієнту надійде СМС із номером електронного рецепта та унікальним кодом підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених за рецептом. Термін дії такого рецепта становить 10 днів від дня його виписування.
Виняток — призначення ліків при проведенні замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У такому випадку пацієнти можуть отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі.
Як і при фізичному прийомі, при отриманні е-рецепта дистанційно пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення.
За повідомленням департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації, термін погашення е-рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби – 10 днів. Доступне часткове погашення рецепта
Нагадуємо, що з 1 серпня антибіотики в аптеках відпускаються за е-рецептами, а з весни 2023 року МОЗ планує запровадити е-рецепт на усі інші рецептурні препарати.
Раніше ми писали, що в Україні посилять контроль за відпуском ліків.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер