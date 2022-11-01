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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Як кременчужанам отримати е-рецепт на психотропні ліки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 78

 

Такі рецепти можна буде брати й дистанційно

Відсьогодні, 1 листопада, відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів має здійснюватися за електронним рецептом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Йдеться про лікарські засоби, обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні. Раніше ці препарати відпускались виключно за рецептом на спеціальному бланку форми № 3.

Це знеболюючі для пацієнтів, які проходять складне лікування. До прикладу, для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, тяжкими травмами, серцево-судинними захворюваннями, а також при наданні паліативної допомоги.

Отримати електронний рецепт на наркотичний (психотропний) лікарський засіб можна на прийомі в лікаря, що відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст – хірург, онколог чи невролог.

— Втім, якщо лікар поки не працює з ЕСОЗ або є технічні складнощі, пов'язані з відсутністю електроенергії тощо, на перехідному періоді він зможе виписати пацієнту паперовий рецепт на спеціальному рецептурному бланку — наголосили у МОЗ.

Для отримання е-рецепта потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя. Проте зауважимо, що для отримання е-рецепта не обовʼязково мати декларацію з сімейним лікарем.

З випискою електронного рецепта пацієнту надійде СМС із номером електронного рецепта та унікальним кодом підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених за рецептом. Термін дії такого рецепта становить 10 днів від дня його виписування.

— При цьому в разі затяжного чи хронічного захворювання або за необхідності продовжити лікування, пацієнт може отримати повторний електронний рецепт на потрібні ліки дистанційно, звернувшись до свого лікуючого лікаря телефоном, — заявили у МОЗ.

Виняток — призначення ліків при проведенні замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У такому випадку пацієнти можуть отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі.

Як і при фізичному прийомі, при отриманні е-рецепта дистанційно пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення.

— Отримати наркотичний лікарський препарат за рецептом як і раніше можна в тій аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, — зауважили у МОЗ.

За повідомленням департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації, термін погашення е-рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби – 10 днів. Доступне часткове погашення рецепта

— Відпуск ліків за власні кошти пацієнта. Ліки на пільгових умовах — за паперовим рецептом, — наголосили у департаменті охорони здоров'я ПОВА.

Нагадуємо, що з 1 серпня антибіотики в аптеках відпускаються за е-рецептами, а з весни 2023 року МОЗ планує запровадити е-рецепт на усі інші рецептурні препарати.

Раніше ми писали, що в Україні посилять контроль за відпуском ліків.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: е-рецепт МОЗ електронний рецепт психотропні препарати наркотичні препарати медична реформа департамент охорони здоров'я Полтавська ОВА
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