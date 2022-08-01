З 1 серпня антибіотики відпускають за рецептом: що потрібно знати

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 189

Майже 64% українців помилково вважають, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками та купують їх без призначення лікаря

Відсьогодні, 1 серпня, антибіотики в Україні відпускатимуть тільки за рецептом. Виключення – окуповані території та райони проведення бойових дій.

Як повідомляє МОЗ, таке рішення є частиною євроінтеграційних процесів України, адже в багатьох країнах світу відпуск антибіотиків відбувається саме за рецептом. Із кожним роком лікувати бактеріальні інфекційні хвороби (до прикладу, пневмонію чи туберкульоз) стає все складніше. Уже зовсім скоро нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які наразі швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними.

Згідно з даними Центру громадського здоровʼя, майже 64% українців помилково вважають, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками та купують їх без призначення лікаря. Ризик вироблення антибіотикорезистентності (бактерії набувають стійкості до антибіотиків) зростає і при недотриманні режиму прийому ліків в ситуаціях, коли вони потрібні. Саме тому лікування антибіотиком має призначатися та контролюватися виключно лікарем.

Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик коментує:

– Стійкість до антибіотиків – один з найбільших викликів для системи охорони здоров'я у цілому світі. Тобто через деякий час звичайні ангіни можуть призводити до смерті, адже безконтрольний прийом антибактеріальних препаратів (часто з недотриманням правильного дозування та тривалості прийому) призводить до того, що бактерії набувають стійкості до препаратів, тобто препарати на них не діють.

Надія Боровик вважає, що таке рішення МОЗ – однозначно правильне. Рецептурні препарати повинні призначатися лікарем.

Що потрібно знати про нововведення

Чи обовʼязково мати декларацію з сімейним лікарем для отримання рецепта?

Рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Чи зможе лікар приватної клініки виписати електронний рецепт?

Лікарі усіх рівнів медичної допомоги, незалежно від форми власності закладу, зможуть здійснювати відпуск електронних рецептів за умови підключення закладу та його працівників до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Що робити, якщо медзаклад, до якого звертається пацієнт, не працює з електронною системою охорони здоровʼя?

У такому разі на перехідному періоді передбачається виписка паперового рецепта на антибіотики.

Чи передбачено часткове погашення електронних рецептів? Чи можна буде придбати меншу кількість препарату, ніж вказано у рецепті?

Так, функціонал електронного рецепта дозволяє погасити рецепт частково, тобто придбати меншу кількість лікарського засобу, ніж зазначається в рецепті.

Чи поширюється електронний рецепт на очні краплі/топічні антибіотики тощо?

Так, усі препарати, які відносяться до антибактеріальних лікарських засобів (код АТХ - J01 згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів України), підлягають відпуску за рецептом за кошти пацієнта. Ця норма стосується усіх форм антибактеріальних лікарських засобів, які підпадають під визначену групу.

Чи будуть діяти паперові рецепти для відпуску препаратів на пільгових умовах?

Так, на перехідний період передбачене виписування паперового рецепта медзакладами, які поки не мають відповідної технічної можливості, тобто не підключені до ЕСОЗ. Крім цього, виписка лікарських препаратів, що відпускаються на пільгових умовах, буде здійснюватися за паперовим рецептом.

Як у нових умовах відпуску антибіотиків можна буде придбати ліки для тварин?

Лікарські препарати для тварин як і раніше можна буде придбати за ветеринарним рецептом.

Тож як пацієнту отримати рецепт на антибіотик?

Звернутися на прийом до лікаря (це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст); Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення. Якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт. Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Виключення поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медзакладу волонтери як і раніше можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.