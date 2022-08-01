Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме збирати інформацію про неповнолітніх, які постраждали або зникли внаслідок війни
В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Платформа стане у нагоді правоохоронцям, збираючи інформацію про дітей, постраждалих внаслідок війни, зниклих безвісти або тих, яких перемістили на тимчасово окуповані терени або депортували до РФ. Про це повідомили на сайті Офісу президента України.
У «Дітей війни» дві основні функції:
Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро оновлюватимуть інформацію щодня.
Окрім правоохоронців, порталом можуть користуватися як батьки дитини, котра загубилася, була переміщена чи депортована, так і всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.
Консультацію люди можуть отримати офлайн та онлайн. Для цього створено Консультаційний центр при офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер