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В Україні запрацював державний портал розшуку дітей

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 137

Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме збирати інформацію про неповнолітніх, які постраждали або зникли внаслідок війни

В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Платформа стане у нагоді правоохоронцям, збираючи інформацію про дітей, постраждалих внаслідок війни, зниклих безвісти або тих, яких перемістили на тимчасово окуповані терени або депортували до РФ. Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

– Цей портал створений як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з примусового переміщення чи депортації, – зазначає радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

 У «Дітей війни» дві основні функції:

  • збирати та надавати ти актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії Росії. Зокрема про тих неповнолітніх, хто загинув, був поранений, зник безвісти, депортований або примусово переміщений. Також це стосується тих, кого вдалося розшукати та врятувати;
  • допомагати розшукувати дітей, бо портал дозволяє зв’язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро оновлюватимуть інформацію щодня.

Окрім правоохоронців, порталом можуть користуватися як батьки дитини, котра загубилася, була переміщена чи депортована, так і всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

Консультацію люди можуть отримати офлайн та онлайн. Для цього створено Консультаційний центр при офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: онлайн послуги діти
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