Кременчуцький район готується зустріти переселенців зі сходу

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Кременчуччина готується прийняти переселенців з Луганської та Донецької областей, розповів під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Такі прогнози пов'язані із настанням холодів та неможливістю розпочати опалювальний сезон.

Зазначимо, що напередодні віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

— У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтвані, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що могло б узимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов’язкова, — сказала Верещук.

За її даними, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі — діти.

Щодо Кременчуцького району, то, за інформацією Лєдніка, налічується 50 тис. 334 внутрішньо переміщені особи (з них 39 тис. 542 вже отримують допомогу). У той же час наш район на даний момент готовий прийняти близько 2 тисяч нових переселенців.



