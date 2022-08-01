Кременчуцький район готується зустріти переселенців зі сходу

Кременчуччина готується прийняти переселенців з Луганської та Донецької областей, розповів під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Такі прогнози пов'язані із настанням холодів та неможливістю розпочати опалювальний сезон.
Зазначимо, що напередодні віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області
За її даними, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі — діти.
Щодо Кременчуцького району, то, за інформацією Лєдніка, налічується 50 тис. 334 внутрішньо переміщені особи (з них 39 тис. 542 вже отримують допомогу). У той же час наш район на даний момент готовий прийняти близько 2 тисяч нових переселенців.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер