«Борись, перемагай – мир для України здобувай!»: Олімпійський день у Кременчуці

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 57

Олімпійський день в Кременчуці цього року пройшов під гаслом «Борись, перемагай – мир для України здобувай!». Про це повідомляє пресллужба КДЮСШ №1.

Вихованці спортивного закладу новою формою відзначили Олімпійський день і показали приклад поєднання двох елементів активності, а саме: зустрічі спортсменів з олімпійцями та створення сувеніра-подяки для МОКу визначеної країни-партнера - Швеції.