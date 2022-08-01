«Борись, перемагай – мир для України здобувай!»: Олімпійський день у Кременчуці

Олімпійський день в Кременчуці цього року пройшов під гаслом «Борись, перемагай – мир для України здобувай!». Про це повідомляє пресллужба КДЮСШ №1.
Вихованці спортивного закладу новою формою відзначили Олімпійський день і показали приклад поєднання двох елементів активності, а саме: зустрічі спортсменів з олімпійцями та створення сувеніра-подяки для МОКу визначеної країни-партнера - Швеції.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер