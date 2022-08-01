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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують Олександра Криніна, який зник 30 липня

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 191

 

Чоловік має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати його самостійне повернення додому

1 серпня близько 11.30 до відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення свого родича Олександра Петровича Криніна, 60-річного мешканця Гадяча.

Зі слів заявниці відомо, що 30 липня близько 12.00 чоловік вийшов з дому і до теперішнього часу не повернувся. Він має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати його самостійне повернення додому.

Наразі працівники Гадяцького підрозділу поліції розшукують чоловіка. Якщо у вас є інформація про безвісти зниклого мешканця Гадяча або вам відоме місце його перебування, зателефонуйте до чергової частини відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського районного відділу поліції за номерами: 0993600366 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск Гадяч
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