Після пекла в Оленівці показали живого випускника Кременчуцького військового ліцею Волину

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 160

У колонії в тимчасово окупованій росіянами Оленівці утримувалися полонені українські військові, зокрема захисники Маріуполя, та цивільні особи. У бараку, який знищили вночі 29 липня, загинули близько 50 людей, ще 130 дістали поранення. У вбивстві українців РФ намагалася звинуватити ЗСУ, які начебто обстріляли колонію з HIMARS. Однак Головне управління розвідки надало інформацію, що вбивство українських військовополонених в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера».

Пропагандисти російського телебачення опублікували відео на якому екс в.о.командира 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський коментує ситуацію. На питання пропагандистів «Волина» чітко дав зрозуміти, що росіяни вбили його товаришів, щоб вплинути на психіку людей, які знаходяться у полоні, тих хто може потрапити у полон та рідних.

Оскільки військовий тимчасово знаходиться у полоні росії, то ми не наводимо і не коментуємо його слова, аби вижити солдат повинен казати усе, що від нього вимагає ворог. Головне випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський живий.

Поки хлопці тимчасово перебувають у полоні ми продовжуємо вірити й чекаємо на їх повернення додому.