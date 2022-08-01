Вихованець хокейного «Кременчука» Іван Сафронов виступатиме у США

Кілька днів тому Сафронов брав участь на зборах у Кошице у складі другої групи кандидатів у збірну України
Гравець юнацької збірної України 16-річний нападник Іван Сафронов наступного сезону виступатиме у Північній Америці у клубі «Есмарк Старз» (AAA). Як повідомляє Федерація хокею України, уродженця Києва запросив за океан помічник головного тренера білорус Юрій Кривохижа, який працює в клубі з 2013 року.
Керівництво «Есмарку» пообіцяло Сафронову багато ігрової практики та перспективу потрапити на драфт престижної американської ліги USHL. Разом з Іваном до США вирушить і ще один український нападник Микита Яловий, з яким Сафронов кілька років тому разом виступав за «Кременчук» 2006 р.н.
Нагадаємо, що кілька днів тому Сафронов брав участь на зборах у Кошице у складі другої групи кандидатів у збірну України (U-18).
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер