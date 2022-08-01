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Кременчук, Спорт, Кременчук

Вихованець хокейного «Кременчука» Іван Сафронов виступатиме у США

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 180

Кілька днів тому Сафронов брав участь на зборах у Кошице у складі другої групи кандидатів у збірну України

Гравець юнацької збірної України 16-річний нападник Іван Сафронов наступного сезону виступатиме у Північній Америці у клубі «Есмарк Старз» (AAA). Як повідомляє Федерація хокею України, уродженця Києва запросив за океан помічник головного тренера білорус Юрій Кривохижа, який працює в клубі з 2013 року.

Керівництво «Есмарку» пообіцяло Сафронову багато ігрової практики та перспективу потрапити на драфт престижної американської ліги USHL. Разом з Іваном до США вирушить і ще один український нападник Микита Яловий, з яким Сафронов кілька років тому разом виступав за «Кременчук» 2006 р.н.

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- Звичайно, я зрадів виклику до збірної України, – каже Іван Сафронов. – Участь у липневому тренінг-кемпі у Словаччині – це стимул та мотивація для гравця прогресувати далі. Плюсом було й те, що в таборі збірної панувала позитивна атмосфера, ніякої напруги на тренуваннях не відчувалося. Особливо сподобалося, що тренери за методикою провідних хокейних збірних багато часу приділяли єдиноборствам на льоду. Припала мені до душі і низка інших цікавих вправ, а також сам факт щоденних двосторонок.

Нагадаємо, що кілька днів тому Сафронов брав участь на зборах у Кошице у складі другої групи кандидатів у збірну України (U-18).

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: хокей ХК Кременчук
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