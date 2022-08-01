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Кременчук, Спорт, Кременчук

Зібрали понад мільйон гривень: зірка Катерина Нікітіна з Кременчука зіграла у благодійному футбольному матчі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 313

 

Кременчужанка була єдиною дівчиною, яка зіграла у матчі

Масштабний благодійний футбольний матч «Збірна легенд» – «Збірна зірок» в Минаї перевершив всі очікування – під час гри зібрали 1 160 000 гривень. Ці гроші перерахували громадській організації «Ліга Життя», яка закупила тепловізори та автівки для Збройних сил України.

У матчі взяли участь 35 відомих футболістів та представників шоу-бізнесу, серед яких кременчужанка Катерина Нікітіна. Це дійсно унікальна подія – за одну команду зіграли динамівець Олександр Шовковський, дніпрянин Руслан Ротань, «гірник» Даріо Срна та екс-тренер «Металіста» Мирон Маркевич.

Збірна легенд – Збірна зірок - 8:7

Голи: 1:0 Пуканич, 11, 2:0 Селезньов, 12, 2:1 Фаталов, 18, 3:1 Кополовець, 34, 3:2 Срна, 39, 3:3 Фаталов, 42, 4:3 Пуканич, 47, 4:4 Пивоваров, 51, 5:4 Михалик, 54, 5:5 Фоззі, 58, 5:6 Педан, 68, 6:6 Герасимюк, 73, 7:6 Слюсар, 76, 8:6 Ротань, 81, 8:7 Фаталов, 82.

Збірна легенд: Олександр Шовковський, Даріо Срна, Василь Кобін, Владислав Ващук, Артем Федецький, Руслан Ротань, Тарас Михалик, Михайло Кополовець, Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Євген Селезньов. На заміну виходили: Адріан Пуканич, Олег Допілка, Олексій Полянський, Валентин Слюсар, Олег Герасимюк. Тренер: Олексій Михайличенко

Збірна зірок: Костянин Трембовецький, Вадим Олійник, Ігор Ласточкін, Степан Казанін, Артем Гагарін, Олександр Педан, Ігор Циганик, Олександр Денисов, Tamerlan, Мікка Фаталов, Олександр Фоззі. На заміну виходили: Григорій Решетнік, Женя Янович, Влад Шевченко, Alekseev, Артем Пивоваров, Любомир Левицький, Вася Брутальний, Катерина Нікітіна. Тренер: Володимир Шаран

Кременчужанка Катерина отримала запрошення зіграти у благодійному матчі від Артема Гагаріна. Вона до останнього думала, що це розіграш, адже у футбол на великому полі ніколи не грала.  

- Коли я навчалась в університеті, на першому курсі вирішила провести жіночий футбол. Звичайно я там брала участь. До речі була нападником. Це років 8 назад. Два роки тому була зі своїм молодшим братом у таборі футболістів, де викладала спортивні напрямки, там зробили матч серед мам. Більше мої ноги не бачили м'яча і тут матч з легендами!... Я потрапила у команду легенд і у мене були просто мурах, коли я разом з вами в одній роздягальні слухала настанови тренера, - розповіла Катерина Нікітіна. 

 

Особливої уваги удостоївся нападник «Збірної легенд» – володар «Золотого м’яча» 1986 року Ігор Бєланов. По закінченню гри зробити фото з легендою «Динамо» та найціннішим індивідуальним футбольним трофеєм вистроїлись в чергу ледь не всі глядачі. Зробити фото мрії можна було за фіксований донат на користь ЗСУ.

В перерві гри пройшов благодійний аукціон. Найдорожчим лотом стала футболка півзахисника збірної України Андрія Ярмоленко, на якій свої підписи залишили всі чинні гравці другої після ЗСУ команди країни. Цінний лот пішов з молотка прямо на стадіоні за 100 000 гривень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Катерина Нікітина
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