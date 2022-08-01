Nissan проти УАЗа: житель Кременчука потрапив у ДТП

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Сьогодні, 1 серпня, зранку на 126 кілометрі автодороги Решетилівка – Кобеляки – Дніпро – Царичанка, зіткнулися автомобіль Nissan Altima, під керуванням 33-річного мешканця Кременчука, та автомобіль УАЗ, під керуванням 51-річного жителя міста Кобеляки.

Як повідомляє Національна поліція, внаслідок зіткнення двоє пасажирів автомобіля УАЗ, жителі Полтавського району 47 (1975 р.н.) та 56 років (1966 р.н.), отримали травми та госпіталізовані до медичного закладу.

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.