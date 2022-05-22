Вийшов не зломлений: українські військові вийшли з «Азовсталі», серед них ті, що мають відношення до Кременчука

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Тимчасово виконувач обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ майор Сергій Волинський після виходу із заводу «Азовсталь» впевнено тримався перед камерами російських пропагандистів.

Військовий чи інший пропагандист за кадром намагається отримати від Волини «підтвердження» того, що українськими військовими в Маріуполі та на «Азовсталі» керували «високопоставлені іноземні куратори».

Пропагандисти росії останнім часом поширювали брехню, що на «Азовсталі» нібито потрапив у полон канадський генерал Тревор Кадьє, який там «очолював біологічну лабораторію з виробництва смертоносних вірусів».

Попри тиск Волинський перед посадкою в автобус заявив: «У складі підрозділів Збройних сил України є іноземці. [Куратори?] Ні, не відомо. Я ніяких кураторів не знаю, високопоставлених, які давали б якісь інструкції». Також він додав, що на території «Азовсталі» морських піхотинців не залишилося.

«Морской бриз слегка трепетал его бороду»

Екскерівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков, в якого свого часу навчався Сергій Волинський, написав слова підтримки. Адже це другий випускник Кременчуцького військового ліцею, який потрапив до «рук рашистів».

- Вийшов не зломлений. Як пише російська журналістка: «... морской бриз слегка трепал его бороду...» Ось така участь у деяких випускників Кременчуцького військового ліцею. Але, Богдана Головаша з полону дочекалися, дочекаємося і Сергія Волинського «Волина». Сергій, ми разом. Все буде Україна! - написав Володимир Поляков.

Оборона тривала 82 дні

Оборона Маріуполя героїчної сторінкою назавжди ввійде в історію України. Окремий загін спеціального призначення «Азов», 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя упродовж 82 днів утримували позиції на «Азовсталі».

Таким чином вони не дозволили загарбникам перекинути угруповання приблизно 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 000 військових) на інші напрямки. Фактично врятували Запоріжжя, завадили виходу на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення українських військ. Це дозволило Збройним силам України отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, допомогу від партнерів.

90% льотчиків не поверталися після доставки гуманітарки в «Азовсталь»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час оборони Маріуполя загинули багато українських льотчиків. Він сказав про це 20 травня в уривку інтерв’ю в ефірі національного телемарафону. Точного числа загиблих президент не навів.

- Дуже велика кількість людей загинула, наших льотчиків. На жаль… Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до «Азовсталі» і привезти ліки, продукти, воду, забрати поранених, – сказав Зеленський.

За його словами, повітряних коридорів до «Азовсталі» не було через російську ППО, ракети. «Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються… летіли туди. Ми втратили багатьох льотчиків», – додав голова держави.

Зеленський також повідомив, що вивезено всіх цивільних із заводу «Азовсталь».

- Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, завершиться евакуація всіх, – сказав президент.

Він додав, що домовлявся про розблокування «Азовсталі» із лідерами інших держав. «Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, з Ізраїлем, спочатку з Францією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча я десятки, сотні разів детально проговорював із лідерами держав – надати відповідне озброєння нашим військовим, щоб ми підійшли до Маріуполя, щоб розблокувати цих людей. І були люди, які були готові йти, хоча були на 90% впевнені, що можуть не повернутися. Було багато людей, які хотіли допомогти, максимально. Але є те, що є. Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя», – сказав він.

Делікатна робота

Вечір понеділка, 16 травня став початком евакуації українських захисників Маріуполя. Спочатку з «Азовсталі» до медичного закладу в Новоазовську перевезли 53 важкопоранених для надання медичної допомоги.

Після стабілізації їх стану очікується обмін наших оборонців на російських військовополонених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор доставили в Оленівку.

Напередодні командир «Азова» Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що «для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу». Однак він жодним чином не обмовився про зміст цього рішення.

Згодом оприлюднили заяви такого ж змісту Міністерство оборони України, Генштаб ЗСУ й інші відомства. Усі чекали на традиційне нічне відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Однак і він був небагатослівним:

- Непростий день. Але і він, як і всі інші, спрямований на те, щоби вберегти нашу країну та наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Наголошу: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що такі слова зрозуміє кожна адекватна людина. Тому ця робота потребує делікатності та часу, – наголосив він.

Операцію проводять без зайвих слів, в атмосфері відносної тиші та з великими ризиками. Тому про її хід чи подальші конкретні кроки особливо нічого не повідомляють, не кажучи вже про якісь деталі.