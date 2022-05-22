Як Кременчук прожив минулу добу

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 249

На Полтавщині працівники районних органів поліції за минулу добу перевірили понад 740 транспортних засобів та більше ніж 3 170 осіб.

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

Міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький розповів, як пройшов 87 день повномасштабної війни у Кременчуці.

Ніч у Кременчуці була тривожною, двічі оголошувалася повітряна тривога. Всього за добу сирени вмикалися в місті тричі.

Правоохоронці продовжували посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про важкі злочини за минулу добу не находило.

Вчора до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 27 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулося 13683 особи.

Від початку війни кременчужанами надано 1046 приватних жител для безоплатного розміщення 3264 внутрішньо переміщених особи.

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 22 травня зареєстровано 22499 осіб.

За попередню добу видано 416 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам. Всього видано 16636 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 20134 осіб, за попередню добу - 216 осіб.

Для потреб внутрішньо переміщених осіб Центру тимчасового розміщення «Кременчук» (вул. Єднання України, 7) наразі необхідні:

- матраси, ковдри, подушки, постільна білизна;

- продукти харчування;

- підгузки дитячі;

- засоби гігієни та мийні засоби;

- посуд (сковорідки, каструлі, чайники, інше);

- весняний одяг та взуття.

За минулу добу в Кременчуці народилося одне немовля.

4 постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в міські заклади охорони здоров'я. Загалом у медичних закладах Кременчука перебуває на лікуванні 49 таких осіб.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 31 тролейбус, 6 комунальних автобусів та 70 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.