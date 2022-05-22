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Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Дякую за можливість підтримати своїх»: Роман Безус попрощався з «Гентом» на секторі ультрас

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 76

 

Футболіст з Кременчука Роман Безус покинув бельгійський «Гент». Про це Роман Безус повідомив у Instagram. Він дав зрозуміти, що матч проти «Шарлеруа» став останнім для нього в складі «Гента». 

- Час прощатись. Побачимось завтра, – написав українець.

Останній матч за бельгійський клуб Роман Безус провів на фанатському секторі разом у вболівальниками. 

- Дякую за можливість підтримати моїх одноклубників разом з вами. Це було дивовижно! Дякую за підтримку та любов. З найкращими побажаннями всім, сподаваюсь ще побачимося, - додав Роман після останнього матчу за «Гент».

 

12 червня 2016 року Безус перейшов до бельгійського клубу «Сент-Трюйден», підписавши річний контракт. Там виступав 3 роки, після чого перейшов до «Гента». З «Гентом» гравець уклав контракт на 3,5 роки, за неофіційною інформацією, сума трансферу становила близько 1 мільйона доларів. 31-річний Безус виступав за «Гент» з 2018 року. На рахунку хавбека 119 матчів, 18 голів і 18 асистів.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: футбол Роман Безус
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