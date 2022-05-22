«Кремінь» долучився до другого благодійного матчу в підтримку Збройних сил України

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Вчора, 21 травня, у Горішніх Плавнях на стадіоні спорткомплексу «Юність» відбувся благодійний матч між «Кременем» та «Гірник-Спортом». Перемогу у грі здобули господарі поля.

«Гірник-Спорт» - «Кремінь» - 2:1

Голи: Чернецький Данило, 16, Холявка Руслан, 49 - Куць Іван, 9 з пенальті

Вилучення: Яковенко Павло, 8

«Гірник-Спорт»: Скорик Олександр, Подрезан Олександр, Черниш Денис, Яковенко Павло (Шинкаренко Дмитро, 9), Шептицький Максим (Вороп Микола, 66), Мильченко Артем (Буланша Ігор, 72), Кулаковський Артем (Батюшин Юрій, 46), Росляков Владислав (Сорочан Ярослав, 66), Якубовський Павло (Романов Сергій, 46), Холявко Руслан (Михайленко Данило, Радько Денис, 72), Чернецький Данило (Шептицький Михайло, 57). Запасні: Станіслав Козлов, Латинцев Антон, Вороп Микола, Шептицький Михайло, Радько Денис, Буланша Ігор, Михайленко Данило, Сорочан Ярослав, Романов Сергій. Головний тренер – Жабченко Ігор, тренери – Сак Юрій, тренер «Гірник-Спорт-2» - Свистун Сергій.

«Кремінь»: Єрмолов Данило, Ульянов Анатолій, Азізов Давранбек, Радченко Григорій, Жданович Олексій, Ульянко Дмитро, Пятибрат Артем, Галата Денис, а також два гравці на перегляді. Запасні: Гонтар Назар, Кошуба Дмитро, Кучеренко Максим, Третяк Олександр, а також чотири гравці на перегляді. В.о. головного тренера – Локтіонов Роман.

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Як повідомляє пресслужба «Гірник-Спорту», початок першого тайму вийшов жвавим і його головні події відбулися у перші 20 хвилин. Спочатку у ворота «гірників» був призначений пенальті за гру рукою Павла Яковенка, який до останнього намагався врятувати ворота і інстинктивно потягнув руку до м’яча, який прямував до воріт. Після цього епізоду арбітр Іван Сухенко призначив 11-метровий у ворота господарів та вилучив прямою червоною карткою Павла Яковенка. Пенальті у складі «Кременя» реалізував Іван Куць - 0:1.

Згідно статусу матчу вилучення відбулося із правом заміни, тож команди продовжили грати рівними складами. «Гірник-Спорту» вистачило менше 10 хвилин аби відігратися: зусилля партнерів влучним ударом завершив Данило Чернецький - 1:1.У другому таймі у складі «Гірник-Спорт» відбулося значне підсилення: на полі з’явилися Сергій Романов та Юрій Батюшин, який вирішив підтримувати ігрову форму у Горішніх Плавнях. Саме ці гравці були найбільш помітними на полі і гольову атаку після перерви розігнав саме Романов, а завершив її вихованець «Гірник-Спорту» Руслан Холявка, який до повномасштабної війни діяв у складі кропивницької «Зірки», вдруге засмутив «Кремінь» - 2:1. У другому таймі «Гірник-Спорт» мав ініціативу: у господарів була серія дальніх пострілів від від Батюшина та Романова, але рахунок матчу не змінився.

Наприкінці матчу відбулася приємна подія. Багаторічний вболівальник «Гірник-Спорту» Анатолій Твердохлєб вручив капітанам команд символ цього поєдинку – сувенірний м’яч, який зроблений із дерева і на якому є назви команд та підпис: «Заради перемоги України»! Цей м’яч зроблений місцевим майстром, але здолав великий шлях по стадіонах у Нідерландах, разом із вірним вболівальником «Гірник-Спорту» Анатолієм Твердохлєбом.