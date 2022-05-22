За кошти читачів «ТелеграфЪ» придбали резину на джип для розвідників

Для розвідників 1 танкової бригади на гроші читачів «Кременчуцького ТелеграфЪ» придбали резину на джип. Вона сьогодні відправляється до військових на передові позиції.
На картку надійшло 4 345 грн, також готівкою принесли 1 000 грн. Про це повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.
Нагадаємо, що українські воїни терміново потребують нашої підтримки: 1 танкова бригада, розвідники, 72 бригада, які знаходяться у зоні бойових діях. Військові боронять Луганську область, Харківщину, Київ.
Продукти харчування приносьте у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50а з 10.00 до 15.00 (0678142221 Ольга Борзіна).
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер