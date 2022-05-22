За кошти читачів «ТелеграфЪ» придбали резину на джип для розвідників

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 198

Для розвідників 1 танкової бригади на гроші читачів «Кременчуцького ТелеграфЪ» придбали резину на джип. Вона сьогодні відправляється до військових на передові позиції.

На картку надійшло 4 345 грн, також готівкою принесли 1 000 грн. Про це повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.

- Щодо останнього збору коштів, то зібрали 4 345 грн на мою картку, плюс 1 000 грн готівкою, й того сума 5 3 45 грн йде на закупку всього необхідного для кременчужан на фронт. Резина на джип для розвідників 1 танкової бригади куплена за гроші читачів «Кременчуцького ТелеграфЪ», - розповів Сергій Кулясов.

Картка ПриватБанку 5168 7422 3018 4446 (Кулясов Сергій Володимирович)

Нагадаємо, що українські воїни терміново потребують нашої підтримки: 1 танкова бригада, розвідники, 72 бригада, які знаходяться у зоні бойових діях. Військові боронять Луганську область, Харківщину, Київ.

- Інтенсивність боїв дуже висока, тому дуже зношується форма (особливо розвідники, які повзають), виходить з ладу техніка, запчастини. Іноді у хлопців немає можливості повернутися на позиції, тому потрібен запас їжі. Дуже просимо допомогти небайдужих кременчужан допомогти хлопцям, які виборюють нашу свободу та мир.

Продукти харчування приносьте у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50а з 10.00 до 15.00 (0678142221 Ольга Борзіна).