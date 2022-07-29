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Перехоплення СБУ підтверджує, що «обстріл» Оленівської колонії вчинили самі окупанти

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 245

 

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Таким чином, навіть бойовики т.зв. «днр» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обстріл колонії з українськими військовополоненими російські окупанти прикрили черговим фейком

Причому таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька – усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ.

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики «днр».
Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і «вберегли» сусідні приміщення.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху.

Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.
Т.в.о. Голови СБУ Василь Малюк заявив, що росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

- Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження», - зазначив Василь Малюк.

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови СБУ підкреслив, що Служба безпеки зробить усе можливе, аби винні в «оленівському злочині» отримали заслужене покарання.

- Ми не пробачимо жодного рашиста - усіх чекає кара, - додав Василь Малюк.

Вбивство українських військовополонених в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера», - ГУР

За даними української розвідки, вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта.

- За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф, - повідомляють в ГУР.

Головною метою теракту було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

Крім цього, сьогоднішнім вбивством наших захисників рф намагається збільшити соціальну напругу в Україні, враховуючи великий суспільний інтерес до долі Героїв «Азовсталі».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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