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Удар по Кропивницькому: у Повітряних силах розповіли, чим атакували та чому не виявили вчасно

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 723

 28 липня сигнал повітряної тривоги пролунав майже одночасно із вибухами

Російська армія завдала удару по Кропивницькому ракетами, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу «Іскандер К». Про це розповів Суспільному речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.  

«За нашими даними, у Кропивницькому все ж було застосовано ракети типу «Іскандер К», які є крилатими ракетами. Вони летять на надзвичайно низькій відстані від землі, що дуже ускладнює виявлення таких ракет», – сказав Юрій Ігнат.

Їх запустили з тимчасово окупованої території. Вони надзвичайно швидко вилетіли і прибули до своїх цілей. За даними місцевих жителів, вибухи пролунали одночасно з тривогами.

Через це ракети зафіксували невчасно.

«Ймовірно, саме тому не була повітряна тривога вчасно зафіксована. Такі реалії, що противник може їх приховано швидко застосувати, і не завжди вдається сповістити населення», пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

«Іскандери», за словами Ігната, мають ту ж саму швидкість, траєкторію польоту близько від землі, можуть огинати рельєф місцевості під час польоту як і «Калібр» (зазначимо, одразу повідомили, що по Кропивницькому вдарили «Калібрами»). 

«Швидкість шалена, – каже Юрій Ігнат. – Там до восьми тисяч км/годину. Така ракета за рахунок швидкості і своєї маси є надзвичайно руйнівною».

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кропивницькому 28 липня п'ятеро людей загинули, 25 – отримали травми, з них 12 - військовослужбовців, 13 - цивільних. Станом на 29 липня із 25-ти госпіталізованих 1 залишається в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості.

Довідка: 

 «Іскандер» — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля: Іскандер, Іскандер-Е, Іскандер-К, Іскандер-М. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами  «Іскандер-М» — не менше 500 км і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної). Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Суспільне Кропивницький
Теги: війна Кропивницький ракетний удар
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