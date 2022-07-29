У Кременчуцькому районі за півгодини розшукали 9-річного хлопчика

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 126

З дитиною все добре

29 липня, близько 9.30, до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, звернулась 29-річна місцева мешканка, яка розповіла про зникнення її 9-ти річного сина. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

Спілкуючись із правоохоронцями жінка розповіла, що 28 липня пообіді хлопчик зник. Сім'я намагалась власними силами здійснити пошук, та результатів він не дав. Мати звернулась по допомогу поліції.

Поліція одразу розпочала пошуки дитини. До пошуків долучилась максимальна кількість особового складу поліції міста Глобине.

Вже за пів години слідчо-оперативна група встановила місце перебування хлопця на одній із вулиць міста. З ним усе гаразд. Зі слів хлопця він просто гуляв містом. Деталі та обставини події з'ясовують працівники ювенальної превенції.