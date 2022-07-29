Бомбосховища будуватимуть в усіх нових будинках: Верховна Рада ухвалила відповідний закон

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 199

У законопроєкті також встановлені тарифи на електроенергію для новозбудованих житлових будинків як для колективного побутового споживача до завершення процедури їх приєднання до електричних мереж

В Україні розгорнуть мережу бомбосховищ та укриттів. Верховна Рада підтримала законопроєкт №7398, який вимагає від забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожній новій будівлі.

Про це повідомили народні депутати Олена Шуляк та Ярослав Железняк.

У законопроєкті передбачено, що містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю тепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєкт №7398 також містить норму про наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будинках, де постійно проживають понад 50 осіб та у спорудах, де тимчасово можуть розміщуватись понад 100 осіб.

При цьому закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об'єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об'єкт укриття.

В ухваленому законопроєкті також передбачено, що в період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, в прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках за якими є технічні умови, але не завершено процедуру приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

Наразі поки у новому будинку не завершено процедуру приєднання до електричних мереж, тариф для його мешканців рахується, як для забудовника, і люди змушені переплачувати, адже тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення.

Норма, затверджена в ухваленому законопроєкті, розв'язує цю проблему.