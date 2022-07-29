На Полтавщині жінка повідомила, що її 34-річний брат раптово зник безвісти

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27 липня близько 16.00 до поліції звернулася 42-річна мешканка Лубен і розповіла про раптове зникнення її брата. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.

Заявниця повідомила, що її 34-річний родич поїхав власним автомобілем та не повернувся.

Поліція розпочала пошуки чоловіка, які тривали близько двох діб. Вранці 29 липня оперативники карного розшуку встановили місце перебування безвісти зниклого чоловіка та допомогли йому повернутися додому.

Наразі він у безпеці, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.