Родина адвокатки з Кременчука, яка загинула в «Амсторі», отримає 100 тис. грн допомоги

Також Національна асоціація адвокатів України перерахувала 30 тисяч грн на лікування ще одному адвокату, який зазнав поранень у ТЦ «Амстор»
Родина адвокатки з Кременчука Олени Дмитриченко, яка загинула у торгівельному центрі «Амстор» під час бомбардування 27 червня, отримає від Національної асоціації адвокатів України 100 тисяч грн. Відповідне рішення ухвалила Опікунська рада під час чергового засідання, яке відбулось в режимі відеоконференцзв’язку. Таку ж суму виплатять сім'ї адвоката з Львівщини, який отримав несумісні з життям поранення у зоні бойових дій.
Крім того, ще одному адвокату, який також зазнав поранень у ТЦ «Амстор», Національна асоціація адвокатів України перерахувала 30 тисяч гривень на лікування.
Понад десять адвокатів, які частково або повністю втратили житло, отримають кошти на першочергові життєві потреби. Звернення в цій категорії надійшли від адвокатів з Миколаївської, Херсонської, Луганської областей, решта – з Маріуполя. А ще Опікунська рада вирішила підтримати адвоката з Миколаєва, який виховує дитину з особливими потребами та змушений був через обстріли залишити рідне місто. Йому надали матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів (7 524 грн).
Загалом на засіданні Опікунської ради 20 липня розглянули майже 20 заяв.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер