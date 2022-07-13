«Я її навіть не поцілував». Спогади рідних про жертв обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці

27 червня, звичайний робочий день. Близько 14 години у Кременчуці Полтавської області пролунав сигнал повітряної тривоги. А за ним у ТЦ "Амстор" влучила російська ракета.
Торгівельний центр не закрився на час тривоги, тож всередині залишились десятки працівників і відвідувачів. Вибух, пожежа, крики про допомогу, перехожі і рятувальники, які виносять з пекла врятованованих… Цей день став останнім для двох десятків людей.
За офіційними даними, загинула 21 людина, ще одна вважається зниклою безвісти. Ідентифіковано 15 тіл, зараз ще ведуться слідчі дії. Ким були ці люди, що про них згадують рідні та близькі – Меморіал зібрав дані про жертв ракетного обстрілу 27 червня у Кременчуці.
Кожен може долучитися до збору імен загиблих у війні росії проти України. Аби повідомити дані про втрати України – заповнюйте форми: для загиблих військових та цивільних жертв.
Микита Поляков втратив у цей день свою 31-річну дружину Олену. Жінка була кредитним фахівцем у мережі Comfy. Саме цей магазин побутової техніки у ТЦ став епіцентром влучання ракети.
За словами Микити, раніше Олена завжди під час тривоги була в укритті. Тож дізнавшись про обстріл, кинувся обдзвонювати усі лікарні, їздити і шукати кохану. Тіло Олени вдалося ідентифікували лише за певний час.
Співробітники банку, де Олена пропрацювала 7 років, згадують її як цілеспрямовану і незламну, справжню лідерку команди і наставницю для новачків.
В’ячеславу Демидову було 23. Того дня хлопець був на роботі, він працював у магазині Comfy. Одразу після вибуху його друг Богдан кинувся на пошуки. Однак 29 червня підтвердилися найгірші здогади – В’ячеслав загинув.
4 липня з В’ячеславом на завжди попрощалися у Свято-Миколаївському соборі.
Саме тоді тіло дівчини вдалося ідентифікувати і надії знайти її живою зникли.
48-річна власниця салону краси Оксана Пирхало 27 червня вирушила до торгового центру "Амстор". Вона просто хотіла обрати собі бойлер. Це був її останній похід у житті.
4 дні рідні і друзі сподівалися, що Оксана жива:
Оксана народилася в Дніпродзержинську, з дитинства мріяла бути перукарем. Отримавши омріяну професію, почала працювати у рідному місті, згодом переїхала у Кременчук і стала власницею перукарського салону, якому 5 липня виповнилося 16 років.
29-річна Оксана Поштаренко близько 10 років та працювала продавчинею у магазині побутової техніки у ТЦ «Амстор». 27 червня жінка була на роботі, де й обірвалося її життя.
Оксана співпрацювала з громадською організацією "Центр "РОДІС", була учасницею патріотичних, просвітницьких, благодійних акцій. Займалася волонтерством і завжди допомагала людям.
Поховали жінку 3 липня в Звенигородці на Черкащині.
22-річна Тетяна Бригадиренко працювала консультанткою мобільних аксесуарів у ТЦ «Амстор». У день обстрілу ТЦ Таня також була на роботі, тут й обірвалося її життя.
Мама дівчини Людмила кілька днів шукала доньку у лікарнях і моргах. Ідентифікувати тіло Тані вдалося лише за результатами тесту ДНК.
Дівчина завершила навчання у професійному училищі №5 та Полтавському кооперативному технікумі.
28 серпня Тетяна мала святкувати 23 роки. У цей день її коханий Ігор збирався освідчитись.
27-річний Євгеній Грицай останні 7 років працював у магазині побутової техніки в ТЦ "Амстор". 27 червня у нього був вихідний, однак чоловіка викликали на роботу.
Після влучання ракети мама Євгена Оксана намагалася зателефонувати до сина. Спочатку він був зоні доступу, потім зв'язок зник, а пізніше телефон став вимкненим. До останнього жінка вірила у диво і шукала сина. Але дива не сталося, тіло Євгена ідентифікували серед загиблих.
У Євгенія також залишилася молода дружина.
Мисткиня, авторка благодійних проєктів, керівниця студії мистецтв «Кольорово» Ольга Павленко 27 червня перебувала у ТЦ "Амстор". Ракетний обстріл росії забрав життя Ольги.
На початку війни Ольга потрапила в місто Орландо у США. Намалювала там серію картин. На початку травня їх показували на благодійній виставці українських художників та ілюстраторів Ukrainian artists defending freedom. Тоді вдалося зібрати $8 тис., які спрямували на гуманітарну допомогу українцям.
У жінки залишились старенькі батьки і донька.
42-річний Андрій Красюк був продавцем побутової техніки у торговельному центрі "Амстор". На робочому місці, куди влучила російська ракета, завершилося життя чоловіка.
У виші Андрій вивчав біологію і хімію. Він обожнював природу, збирати гриби, рибалити. Кілька років чоловік викладав у школі, згодом змінив професію і став продавцем.
В Андрія залишилися дружина Світлана та маленька донечка.
53-річна полтавчанка Лілія Нікіфорова приїхала провідати чоловіка-військового, який 27 червня перебував на лікуванні у шпиталі в Кременчуці. Пара зайшла у ТЦ "Амстор", в який влучила ворожа ракета. Лілія загинула, а її чоловіку вдалося вижити.
Бабуся Лілії Раїса Гудій була заслуженою працівницею культури й заступницею директора Полтавського краєзнавчого музею. Лілія фактично виросла у музеї. Дорослою вона працювала завідувачем лабораторії кафедри хімії Полтавського політехнічного університету. А у 2020 році влаштувалася касиркою у краєзнавчий музей, без якого не може жити.
У Лілії Нікіфорової залишилася донька Каріна. У дівчинки були проблеми зі здоров'ям.
39-річний Сергій Маркович працював продавцем у ТЦ "Амстор". 27 червня він вирушив на роботу і більше не повернувся додому. Його життя забрала ворожа ракета.
Дружина Сергія Катерина Маркович одразу після вибуху побігла під ТЦ. Жінка намагалася зателефонувати коханому.
- Одразу після вибуху я йому подзвонила. Навіть начебто він взяв слухавку. Нічого не було чутно, зв’язок перервався. Я стала його набирати знову, але вже було зайнято. Ми просто всі, хто дзвонив, один одного перебивали. Набирали до того моменту, поки не відключився телефон, – згадує вона.
Усіх травмованих в лікарні опізнали, але Сергія серед них не було. Пізніше ідентифікували його тіло.
У Сергія залишилася донька.
21-річна Анна Вовненко вчилася на оператора комп'ютерного набору та обліковця бухгалтерських даних. 27 червня прийшла в торговий центр разом з мамою. Жінки розійшлися у різні частини будівлі. Тож, коли стався вибух, Анна загинула, а мамі вдалося врятуватися.
Дівчину не могли знайти кілька днів. Але 29 червня інформація про загибель підтвердилася. 6 липня її провели в останню путь.
27 червня 25-річний Даниїл Сидоров пішов на роботу – він працював у магазині Comfy. Шансів вижити було небагато, адже ракета потрапила саме в цей магазин. Сестра хлопця Світла Курмаз кілька днів шукала Даниїла, але дива не сталося, тіло Даниїла знайшли мертвим.
Хлопець сповідував здоровий спосіб життя. Він працював і очікував повістки, аби поповнити лави захисників. Хоча, за твердженням рідних, був пацифістом і фанатом своєї цивільної роботи.
26-річний Руслан Миколенко працював консультантом в магазині Comfy. Як і для багатьох співробітників Руслана, робочий день 27 червня став останнім в його житті.
Брата знайшли, однак не серед вцілілих… Попрощалися із хлопцем 6 липня.
41-річна адвокатка Олена Дмитриченко 27 червня вирушила в торговий центр з донькою. Після удару ракети Олена загинула, дитину вдалося врятувати.
Жінку шукали кілька днів, але серед врятованих її не було. Згодом тіло Олени ідентифікували серед загиблих за ДНК-експертизою.
Була надія, що Костя в реанімації
35-річний Костянтин Возний теж працював у магазині побутової техніки Comfy. Під час обстрілу він перебував у центральному проході будівлі. Після удару ракети на зв’язок не виходив.
Рідні до останнього надіялися, що Костянтин живий. За ДНК батька тіло не ідентифікували.
4 липня загибель Костянтина підтвердилася. 6 липня чоловіка провели в останню путь.
У загиблого залишилося двоє синів.
Ворожа ракета забрала життя ще одного працівника Comfy 35-річного Юрія Микитенка. Незадовго до трагедії чоловік відсвяткував день народження.
Попрощалися із Юрієм Микитенком 7 липня у Свято-троїцькій церкві. У нього залишилася дружина та син.
44-річна Альона Величко приїхала у Кременчук у відрядження. На 16-у у неї була запланована зустріч поблизу "Амстору", тож жінка зайшла в ТЦ. Це рішення коштувало їй життя.
Зрештою тіло жінки ідентифікували, а 7 липня з Альоною Величко попрощалися назавжди.
24-річний Микола Крючков теж працював консультантом у Comfy. Хлопець пропрацював тут протягом двох років. Загинув на робочому місці. Він народився у Кременчуці. На роботу хлопець влаштувався близько 2 років тому.
З роботи сина не дочекалися батьки.
56-річний Олександр Проценко перебував у ТЦ з своєю знайомою Юлія Совенко, коли у центр влучила ракета. Життя обох обірвалося.
Кілька днів Олександра розшукував його син Юрій, але отримав невтішні новини. Попрощалися з чоловіком 5 липня. На прохання рідних без уваги з боку громадськості.
47-річна Юлія Совенко разом зі знайомим Олександром Проценком була у торговому центрі, коли в неї влучила ракета.
Юлія працювала медсестрою у лікарні. 27 червня ще зранку вона була на роботі.
Поховали Юлію 6 липня в селі Майбородівка Кременчуцького району. У жінки залишилася донька.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер