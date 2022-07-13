«З такою ракетною атакою не стикалася ще жодна країна світу»: які ракети найскладніше збивати

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 479

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу наголосив, що майстерність українських фахівців підвищується з кожним днем війни. Часто їм доводиться використовувати нестандартні методи та прийоми.

- Віддача - колосальна. Військовослужбовці Повітряних Сил роблять усе можливе й неможливе, аби протистояти ворожим атакам. Адже росія застосувала проти нас усі типи наявного в них озброєння. З такими ракетними атаками не стикалася ще жодна країна світу. Тож стандартні прийоми в таких умовах працюють не завжди.

Покращення роботи ППО відзначають і міжнародні фахівці та експерти. Юрій Ігнат додав, що дякувати потрібно як українським спеціалістам, так і партнерам за допомогу.

- Отримали від партнерів чимало зенітних переносних комплексів західного виробництва, маємо посилення й комплексами радянського зразка. Варто додати і про захоплену ворожу техніку, що стає на озброєння ЗСУ.

Противник дещо змінив свою тактику, вже 2,5 місяці не залітаючи в підконтрольний українським Збройним Силам повітряний простір. Діє з території росії, білорусі, Чорного та Каспійського морів.

- Ракетне озброєння, що його нині використовує противник, переважно радянського виробництва, — прокоментував речник Командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат. - Адже розмови про те, що запаси противника вичерпуються є небезпідставними. Рашисти заощаджують дорогу техніку, аби й далі нею погрожувати всьому світу. Мова йде про високотехнологічні ракети — Калібр, Х-101, «Іскандер». Дедалі частіше бачимо такі ракети, як Х-22, Х-59, Х-31. Передусім ракети противника вражають цивільні об’єкти, що, на жаль, призводить до жертв серед мирного населення.

Полковник Юрій Ігнат пояснює, що військовослужбовці Повітряних Сил разом із побратимами із Сухопутних військ роблять усе можливе, щоб збивати якомога більше ракет. Втім, збити крилату ракету дуже непросто.

- Частіше збиваються ракети, що летять зі швидкістю 900 км/год. Це, до прикладу, ракети типу Х, «Калібр». Це — більш реалістичні цілі, які ми можемо збивати нашим озброєнням: переносними зенітними ракетними комплексами, як-от «Бук М-1», С-300… Зафіксовано близько 10 випадків збиття крилатих ракет винищувачами, що перехоплюють цілі, взаємодіючи з офіцерами бойового управління. Вони в повітрі знищують ракети своїми вогневими засобами. Набагато складніше збивати ракети оперативно-тактичних комплексів, такі як «Іскандер», що летить зі швидкістю понад 8000 км/год, «Точка-У», що летить зі швидкістю понад 4000 км/год, швидкісні ракети Х-22, Х-31, «Онікс», що летять зі швидкістю 3-4 тисячі км/год.