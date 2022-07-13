журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині спіймали браконьєра, який наловив риби на майже 590 тисяч

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 275

 

Акт браконьєрства виявили поблизу села Орлик Полтавського району на Кам'янському водосховищі

В районі Ворсклянської затоки РЛП «Нижньоворсклянський» порушник завдав близько 590 000 грн збитків. 13 липня у спільному рейді державними інспекторами Полтавського рибпатруля та поліцейськими СПД на воді Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області на водоймі Кам'янського водосховища в районі Ворсклянської затоки РЛП «Нижньоворсклянський» поблизу с. Орлик Полтавського району Полтавської області виявлено грубе порушення правил рибальства.

Громадянин здійснював вилов риби з алюміневого човна забороненими знаряддями лову – 17 од. жиляними сітками, загальною довжиною 850 метрів. У такий незаконний спосіб добув 43 кг риби (карась – 52 екз., плітка – 16 екз., лин – 13 екз., плоскирка – 8 екз., окунь – 7 екз., лящ – 4 екз.).

Нанесені збитки розраховано відповідно до такс і становлять 587 626 грн.

На порушника оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Заборонене знаряддя лову та водні біоресурси вилучено до відповідного рішення суду.

Рибоохорнцями та слідчо-оперативною групою ВП № 2 (м. Кобеляки) Полтавського РУП проведено спільне документування грубого порушення Правил рибальства, яке містить ознаки кримінального проступку. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту браконьєрство за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним та іншим рибнодобувним промислом).
Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номером: (096) 907 50 08.

Довідково:
у разі завдання істотної шкоди рибним запасам може відкриватися кримінальне провадження за ст. 249 ККУ, яке передбачає накладання штрафу від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, – караються штрафом від 51 000 до 85 000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх