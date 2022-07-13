На Полтавщині спіймали браконьєра, який наловив риби на майже 590 тисяч

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В районі Ворсклянської затоки РЛП «Нижньоворсклянський» порушник завдав близько 590 000 грн збитків. 13 липня у спільному рейді державними інспекторами Полтавського рибпатруля та поліцейськими СПД на воді Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області на водоймі Кам'янського водосховища в районі Ворсклянської затоки РЛП «Нижньоворсклянський» поблизу с. Орлик Полтавського району Полтавської області виявлено грубе порушення правил рибальства.

Громадянин здійснював вилов риби з алюміневого човна забороненими знаряддями лову – 17 од. жиляними сітками, загальною довжиною 850 метрів. У такий незаконний спосіб добув 43 кг риби (карась – 52 екз., плітка – 16 екз., лин – 13 екз., плоскирка – 8 екз., окунь – 7 екз., лящ – 4 екз.).

Нанесені збитки розраховано відповідно до такс і становлять 587 626 грн.

На порушника оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Заборонене знаряддя лову та водні біоресурси вилучено до відповідного рішення суду.

Рибоохорнцями та слідчо-оперативною групою ВП № 2 (м. Кобеляки) Полтавського РУП проведено спільне документування грубого порушення Правил рибальства, яке містить ознаки кримінального проступку. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту браконьєрство за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним та іншим рибнодобувним промислом).

Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номером: (096) 907 50 08.

Довідково:

у разі завдання істотної шкоди рибним запасам може відкриватися кримінальне провадження за ст. 249 ККУ, яке передбачає накладання штрафу від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, – караються штрафом від 51 000 до 85 000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.