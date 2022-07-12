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22 цивільних втратив Кременчук на російсько-українській війні

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 613

 

Ще одна особа вважається безвісти зниклою

Внаслідок 5 ракетних обстрілів Кременчука загинуло 22 цивільні особи, ще одна вважається безвісти зниклою. Першим загиблим кременчужанином внаслідок російської агресії став працівник ТЕЦ. Найбільше загиблих місто втратило 27 червня, коли російські війська випустили ракету на торговельний центр «Амстор». Більшість загиблих знаходилися у правій частині «Амстору» з боку куди прилетіла російська ракета (на фото зображений міністр Денис Монастирський поруч з картою пошукових робіт загиблих).

Антон Антоненко

На Великдень, 24 квітня, від російського обстрілу загинув працівник ТЕЦ Антон Антоненко. Він став першим цивільним, яким втратив Кременчук на російсько-українській війні. Випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» працював на Кременчуцькій теплоелектроцентралі. Дуже любив свою собаку Бадді та будував плани на майбутнє.

Під час ракетного обстрілу Кременчуцької ТЕЦ росіянами загинув Антон Антоненко
 

Андрій Красюк

42-річний Андрій Красюк родом з Поток Кременчуцької ОТГ. Працював вчителем, але останнім часом працював у ТЦ «Амстор» в магазині побутової техніки «Comfy». Він став першим з ким попрощалися після обстрілу «Амстору». Чоловік отримав тяжкі осколкові поранення та розсічення всього тіла. Через травми Андрій помер у лікарні. Його поховали 30 червня у селі Потоки.

У Кременчуці 30 червня ховатимуть перших загиблих у ТЦ «Амстор»

 

Оксана Пирхало

48-річна Оксана Пирхало – відвідувачка торговельного центру. В той день Оксана прибігла до магазину, щоб обрати бойлер. Із жінкою попрощалися біля її власної перукарні 2 липня, а поховали на Свіштовському цвинтарі у Кременчуці.

Кременчужани провели в останню путь Оксану Пирхало, життя якої обірвалося в «Амсторі»

 

Оксана Поштаренко 

29-річна Оксана Поштаренко була касиркою в магазині побутової техніки «Comfy». Попрощалися з дівчиною 2 липня біля моргу у Кременчуці, а вже наступного дня, 3-го липня, поховали Оксану у Звенигородці Черкаської області.

Кременчук попрощався з 29-річною Оксаною Поштаренко, яка загинула в «Амсторі»

 

Лілія Нікіфорова

53-річна Лілія Нікіфорова проживала у Полтаві, була працівницею Полтавського краєзнавчого музею. До Кременчука жінка приїжала, щоб відвідати чоловіка, який проходив лікування. До ТЦ вона зайшла, щоб купити води в дорогу. Поховали жінку у Полтаві 4 липня.

У Кременчуці, Полтаві та Бреусівці прощаються з 4 загиблими в «Амсторі»

 

Вячеслав Демидов

23-річний Вячеслав Демидов працював у магазині побутової техніки «Comfy».

У Кременчуці, Полтаві та Бреусівці прощаються з 4 загиблими в «Амсторі»

 

Тетяна Бригадиренко

22-річна Тетяна Бригадиренко була працівницею магазину косметики «Єва».

У Кременчуці, Полтаві та Бреусівці прощаються з 4 загиблими в «Амсторі»

 

Сергій Маркович

Сергій Маркович працював у магазині електроніки та побутової техніки «Comfy». Попрощалися з Сергієм 5 липня. 

У Кременчуці попрощалися ще з трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору»

 

Софія Винник

19-річна Софія Винник була продавцем у магазині «Єва».Дівчина навчалася у кременчуцькому педагогічному коледжі, загинула за два дні до випускного і так і не отримала диплом бакалавра.

Не дожила два дні до випускного: в «Амсторі» загинула студентка педколеджу Софія Винник
 

Олена Полякова

31-річна Олена Полякова працювала у «Comfy» кредитним фахівцем. Попрощалися з Оленою 5 липня. 

У Кременчуці попрощалися ще з трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору»

 

Костянтин Возний

35-річний Костянтин Возний працював у магазині побутової техніки «Comfy». У чоловіка залишилося двоє синів. Попрощалися з Костянтином 6 липня.

6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»

  

Данило Сидоров

26-річний Данило Сидоров працював у магазині побутової техніки «Comfy».

У Кременчуці провели в останню путь ще трьох загиблих у ТЦ «Амстор»

 

Руслан Миколенко

26-річний Руслан Миколенко працював у магазині побутової техніки «Comfy». На роботу влаштувався за три тижні до ракетного обстрілу.

6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»
 

Микола Кричков

24-річний Микола Кричков також працював у магазині побутової техніки «Comfy». З Миколою попрощалися 9 липня. 

 

Євгеній Грицай

27-річний Євгеній Грицай працював у магазині «Comfy». Того дня не мав виходити на роботу. Попрощалися з Євгеном 6 липня. 

У Кременчуці попрощаються із Євгеном Грицаєм, що загинув внаслідок ракетного удару по «Амстору»

 

Олександр Проценко

56-річний Олександр Проценко був відвідувачем торговельного центру. Попрощалися з Олександром 5 липня. 

У Кременчуці попрощалися ще з трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору»

Юлія Совенко

Юлія Совенко була відвідувачкою торговельного центру.Поховали жінку 6 липня у селі Майбородівка Піщанської громади, де вона народилася. З нею попрощалися 6 липня. 

6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»

 

Анна Вовненко

21-річна Анна Вовненко також загинула в ТЦ «Амстор». Дівчину поховали 6 липня.

6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»

 

Альона Величко

44-річна Альона Величко – жителька Харкова. До Кременчука жінка приїхала у відрядження по роботі.

У Кременчуці провели в останню путь ще трьох загиблих у ТЦ «Амстор»

 

Ольга Павленко

Ольга Павленко була відвідувачкою торговельного центру. Вона родом із Кіровоградської області, деякий час мешкала у Кременчуці та за кордоном. Ольга – керівниця студії мистецтв «Кольорово». У серпні жінка знову планувала летіти в Америку. Напередодні поїздки поїхала у торговельний центр в Кременчук, щоб купити новий мобільний телефон. Попрощалися з Ольгою Павленко 7 липня в Успенці. 

На Кіровоградщині поховали мисткиню Олю Кольорово, життя якої обірвалося в «Амсторі»

 

Юрій Микитенко

35-річний Юрій працював у магазині побутової техніки «Comfy».

 

Олена Дмитриченко

41-річна Олена Дмитриченко була адвокаткою. Під час ракетного обстрілу у ТЦ перебувала з донькою. Дитину врятували, вона зараз перебуває на лікуванні у Києві.

Олена Дмитриченко допомагала відстоювати свободу слова кременчуцьким журналістам й надавала фахову юридичну підтримку.

З Оленою попрощалися 6 липня. 

6 липня Кременчук попрощався з шістьма людьми, які загинули в «Амсторі»

 

Лариса Коханівська

Й досі безвісти зниклою вважається Лариса Коханівська – прибиральниця у магазині «Comfy».

З 21 людини, які вважалися зниклими безвісти після обстрілу «Амстора», експертиза встановила тіла 20 загиблих

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор Кременчуцька ТЕЦ ракетний обстріл
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