6 липня у Кременчуці попрощаються із Євгеном Грицаєм, що загинув внаслідок ракетного удару по «Амстору»

6 липня 2022 року відбудеться прощання з Євгеном Грицаєм, який загинув через ракетний обстріл російською армією ТЦ «Амстор» 27 червня. Відспівування розпочнеться о 12.00 у Свято-Миколаївському соборі, повідомила мама Євгена, співробітниця пресслужби Кременчуцької міськради, наша колега Оксана Грицай.

«Як страшно казати був. Але від того чорного дня це – моя реальність. Мій синочок був дуже світлою та благородною людиною. Любив життя, свою родину та свій рід, молоду дружину, друзів, товаришів, клієнтів.

Женя хотів досягти родинного та кар’єрного благополуччя, але цього йому не дали здійснити прокляті орки. В одну мить ці нелюди перекреслили плани його та інших родин на щасливе життя.

Біль на маленькі шматочки роздирає моє любляче материнське серце. Ніколи не пробачу!!!!!!» - написала Оксана Грицай.



