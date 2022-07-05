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6 липня у Кременчуці попрощаються із Євгеном Грицаєм, що загинув внаслідок ракетного удару по «Амстору»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 429

 Прощання відбудеться у Свято-Миколаївському соборі о 12.00

6 липня 2022 року відбудеться прощання з Євгеном Грицаєм, який загинув через ракетний обстріл російською армією ТЦ «Амстор» 27 червня. Відспівування розпочнеться о 12.00 у Свято-Миколаївському соборі, повідомила мама Євгена, співробітниця пресслужби Кременчуцької міськради, наша колега Оксана Грицай.

«Як страшно казати був. Але від того чорного дня це – моя реальність. Мій синочок був дуже світлою та благородною людиною. Любив життя, свою родину та свій рід, молоду дружину, друзів, товаришів, клієнтів.

Женя хотів досягти родинного та кар’єрного  благополуччя, але цього йому не дали здійснити  прокляті орки. В одну мить ці нелюди перекреслили плани його та інших родин на щасливе життя.

Біль на маленькі шматочки роздирає моє любляче материнське серце. Ніколи не пробачу!!!!!!» - написала Оксана Грицай.


Світла память Євгену! Щирі співчуття родині від редакції! Сумуємо разом із вами!

«Цього дня він не повинен був працювати»: наша колега розшукує сина, що зник після трагедії в «Амсторі»

Нагадаємо, внаслідок влучення двох російських ракет по ТЦ «Амстор» 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою безвісти,

 

Світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття рідним і близьким!

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Амстор похорони загиблі жертви війни
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