Сьогодні у Кременчуці попрощалися ще трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору»

5 липня у Кременчуці попрощалися з трьома жертвами ракетного удару російською армією по ТЦ «Амстор». Як повідомляє Кременчуцька міська рада, це 39-річний Сергій Маркович, 56-річний Олександр Проценко та 30-річна Олена Полякова.
Нагадаємо, внаслідок влучення двох російських ракет по ТЦ «Амстор» 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою безвісти,
Коли біль одного є спільним болем усіх: ПЦУ провів панахиду за загиблими в «Амсторі»
Світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття рідним і близьким! Не забудемо і не пробачимо!
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер