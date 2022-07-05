Сьогодні у Кременчуці попрощалися ще трьома кременчужанами, що загинули через ракетний удару по «Амстору»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 920

5 липня у Кременчуці попрощалися з трьома жертвами ракетного удару російською армією по ТЦ «Амстор». Як повідомляє Кременчуцька міська рада, це 39-річний Сергій Маркович, 56-річний Олександр Проценко та 30-річна Олена Полякова.

Нагадаємо, внаслідок влучення двох російських ракет по ТЦ «Амстор» 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою безвісти,

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Світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття рідним і близьким! Не забудемо і не пробачимо!