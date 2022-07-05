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Коли біль одного є спільним болем усіх: ПЦУ провів панахиду за загиблими в «Амсторі»

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 1 093

 До спільної молитви долучилися рідні загиблих, представники влади та небайдужі кременчужани

Біля торговельного центру «Амстор», сьогодні, 5 липня, відбулася загальна панахида за усіма безневинно вбитими від рашистів 27 червня. Захід відбувся біля основного входу до зруйнованого Амстору. Спільну заупокійну молитву провело духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України.

До спільної молитви долучилися рідні загиблих, які тримали в руках портрети своїх дітей, представники влади та небайдужі кременчужани. Громада у затінку під деревами разом з духовенством возносила спільну молитву.

-  Війна не просто розділила нас навпіл - на своїх та чужих, разом із тим вона нас згуртувала. Відбувається гуртування народу і нації. Коли біль одного є спільним болем усіх. Зібравшись на цьому місці, вшановуючи пам'ять загиблих під час цієї трагедії, і разом з нами скорбить увесь світ. Будемо підносити молитву, просити у Бога прощення провин і впокоєніє душ безвинно убієнних братів та сестер наших у торговельному центрі під час терористичного акту, - сказав благочинний Кременчуцького округу Православної Церкви України, настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон.

Після спільної молитви присутні поклали квіти.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Амстор панахида ПЦУ
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