Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук

Перейти на індивідуальне опалення хочуть мешканці 5 будинків Кременчука - дозвіл не отримав ніхто

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 992

 

Комісія досі розглядає заяви мешканців цих багатоповерхівок

Заяви щодо переходу на індивідуальне опалення у Кременчуку подали мешканці лише 5 багатоповерхових будинків. Їх розглядає спеціально створена комісія. Дозвіл на відключення від системи центрального опалення поки не  отримав ніхто.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, комісія разом з представниками газорозподільчої та Полтаваобленерго оцінює технічні можливості надання потрібної кількості газу та електроенергії для переходу цих будинків на індивідуальне опалення. До того, мешканцям одного будинку вже відмовили – не було технічної можливості збільшити тиск газу для потреб індивідуального опалення.

На питання журналістів щодо вартості переходу на індивідуальне опалення для громадян, Олег Лєднік відповів, що ціни постійно змінюються через війну і назвати навіть приблизну ціну наразі дуже важко.

- На мою думку, це може бути до 100 тисяч грн. Адже окрім купівлі котла треба міняти труби та виконувати інші роботи. Поки жодного рішення комісії щодо надання дозволу на відключення від централізованого опалення і підключення індивідуального опалення квартир поки немає, - зазначив він.

Нагадаємо, 20 червня мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян переходити на індивідуальне опалення. У мерії навіть обіцяли спрощену систему переходу на індивідуальне опалення та розгляд заяв протягом 5 днів.


0
Автор: Віктор Крук
Теги: індивідуальне опалення Віталій Малецький опалення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх