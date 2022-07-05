Перейти на індивідуальне опалення хочуть мешканці 5 будинків Кременчука - дозвіл не отримав ніхто

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Заяви щодо переходу на індивідуальне опалення у Кременчуку подали мешканці лише 5 багатоповерхових будинків. Їх розглядає спеціально створена комісія. Дозвіл на відключення від системи центрального опалення поки не отримав ніхто.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, комісія разом з представниками газорозподільчої та Полтаваобленерго оцінює технічні можливості надання потрібної кількості газу та електроенергії для переходу цих будинків на індивідуальне опалення. До того, мешканцям одного будинку вже відмовили – не було технічної можливості збільшити тиск газу для потреб індивідуального опалення.

На питання журналістів щодо вартості переходу на індивідуальне опалення для громадян, Олег Лєднік відповів, що ціни постійно змінюються через війну і назвати навіть приблизну ціну наразі дуже важко.

- На мою думку, це може бути до 100 тисяч грн. Адже окрім купівлі котла треба міняти труби та виконувати інші роботи. Поки жодного рішення комісії щодо надання дозволу на відключення від централізованого опалення і підключення індивідуального опалення квартир поки немає, - зазначив він.

Нагадаємо, 20 червня мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян переходити на індивідуальне опалення. У мерії навіть обіцяли спрощену систему переходу на індивідуальне опалення та розгляд заяв протягом 5 днів.







