Щодо заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання: чи це правда та хто надає дозвіл

В Інтернеті оприлюднили нібито розпорядження Головнокомандувача ЗСУ щодо такої заборони та порядку надання дозволів на виїзд
В Інтернеті оприлюднені декілька документів, зокрема розпорядження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зразки дозволів і посвідчень щодо заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання та порядок надання дозволів на виїзд територіальним Центром комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматом).
У цих документах йдеться про те, до кого застосовуються обмеження на виїзд за межі місця постійного проживання, як отримати дозвіл з військкомату на виїзд та форми усіх бланків й документів.
На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо встановлення таких обмежень та правдивості цієї інформації.
Схожий коментар дав і керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки (колишній війсккомат) полковник Роман Сушко.
Звертаємо увагу, що на нібито розпорядженні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з цього приводу, яке можна знайти в Інтернеті, є підпис, але немає номеру та дати реєстрації документу. Хоча, допускаємо, що його могли сфотографувати після підписання та до моменту реєстрації.
Отже, чекаємо на офіційні роз’яснення і віремо тільки офіційним джерелам інформації.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер