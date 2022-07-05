Щодо заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання: чи це правда та хто надає дозвіл

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 387

В Інтернеті оприлюднені декілька документів, зокрема розпорядження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зразки дозволів і посвідчень щодо заборони на виїзд військовозобов’язаних за межі місця проживання та порядок надання дозволів на виїзд територіальним Центром комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматом).

У цих документах йдеться про те, до кого застосовуються обмеження на виїзд за межі місця постійного проживання, як отримати дозвіл з військкомату на виїзд та форми усіх бланків й документів.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо встановлення таких обмежень та правдивості цієї інформації.

- Жодних листів, розпоряджень та інших офіційних роз’яснень з цього приводу до районної військової адміністрації не надходило. До Полтавського обласного центру комплектування (ред. – колишнього військкомату) також нічого не надходило – ми телефонували. Тому прокоментувати нічого не можу. Ми бачили ці документі в Інтернеті, знаємо про рішення щодо обмежень на пересування, яке прийнято у Запорізькій області. Фахівці Кременчуцької РВА зателефонували до Запорізької ОВА для уточнення інформації щодо впроваджених обмежень. Виявилося, що обмеження на виїзд з територій місця проживання там ввели лише тих осіб, які хочуть поїхати на тимчасово окуповану територію, - пояснив Олег Лєднік та додав, що все це поки непідтверджена інформація.

Схожий коментар дав і керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки (колишній війсккомат) полковник Роман Сушко.

- Жодних розпоряджень чи пояснень з цього приводу до нас не надходило. Тому прокоментувати нічого не можу, - зазначив він.

Звертаємо увагу, що на нібито розпорядженні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з цього приводу, яке можна знайти в Інтернеті, є підпис, але немає номеру та дати реєстрації документу. Хоча, допускаємо, що його могли сфотографувати після підписання та до моменту реєстрації.

Отже, чекаємо на офіційні роз’яснення і віремо тільки офіційним джерелам інформації.