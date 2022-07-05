Пам’ять про Героїв жива, допоки ми пам’ятаємо: у Кременчуці досі не облаштували могилу захиснику

На Свіштовському цвинтарі у Кременчуці є Сектор Героїв, де поховані військові, які загинули на російсько-українській війні з 2014 року. До нашої редакції читач надіслав фото неупорядкованої могили. Він обурювався тим, що військові наші Герої й заслуговують на те, щоб навіть після смерті було гідне вшанування.
Кременчуцький Телеграф з'ясував, що наразі родина загиблого героя знаходиться за кордоном, проте планувала облаштувати місце військового з усіма почестями.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер