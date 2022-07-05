Щодо компенсації підприємцям, які працювали у ТЦ «Амстор» та втратили усе майно

Дозвіл підприємцям на обстеження території в «Амсторі», де знаходились їх торгові точки, може надати тільки слідчий СБУ, який розслідує кримінальну справу
Загальна сума збитків, завданих ракетним ударом російської армії по ТЦ «Амстор» поки не встановлена. Комісія оцінює нанесену шкоду руйнуванням приміщення загальною площею понад 10300 квадратних метрів. В ТЦ «Амстор» працювало 79 підприємств та приватних підприємців і усі вони зазнали матеріальної шкоди, яку теж буде оцінювати комісія. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік відповідаючи на питання журналістів.
Він додав, що до районної військової адміністрації звертаються підприємці, які мали свій бізнес в «Амсторі» з проханням надати дозвіл на обстеження території, де знаходились їх торгові точки.
Сьогодні з'явилась інформація, що з-під завалів «Амстору» у Кременчуці зникли два сейфи із золотом та готівкою. Заяву про це подав власник одного з ювелірних магазинів.
Нагадаємо, що із заявами про понесені збитки станом на 4 липня звернулося 33 кременчужанина із сусідніх з «Амстором» будинків. Оцінку понесених збитків проведе спеціально створена комісія. Для отримання компенсації за понесені матеріальні збитки громадянам треба звертатися до ЦНАПу та Національної поліції.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер