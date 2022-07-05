На Кременчуччині оперативна ситуація стабільна: у Глобиному на підприємстві загинув працівник

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Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна. Протягом минулої доби було дві повітряної тривоги, резонансних правопорушень у районі не скоєно.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулий день громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Ними скоєно одне домашнє насильство, а 6 осіб були затримані за керування автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП і наразі вирішується питання щодо подальшого використання цих автомобілів, адже за умов воєнного стану вони можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.