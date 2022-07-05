«Працювати там найближчим часом неможливо»: медичний центр знищено вибуховою хвилею від «Амстору» та «Кредмашу»

Приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс сильно постраждало від ударної хвилі 27 червня. Медичний заклад знаходиться поблизу Амстору та заводу Кредмаш. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення та медичне обладнання. Наразі заклад шукає нове приміщення.
Допомогти можна за телефоном 093-007-04-64 або вайбер 097-722-70-67.
Зараз усі наші декларанти можуть отримати консультацію свого сімейного лікаря та педіатра онлайн, попередньо записавшись через рецепцію.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер