«Працювати там найближчим часом неможливо»: медичний центр знищено вибуховою хвилею від «Амстору» та «Кредмашу»

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 991

Приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс сильно постраждало від ударної хвилі 27 червня. Медичний заклад знаходиться поблизу Амстору та заводу Кредмаш. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення та медичне обладнання. Наразі заклад шукає нове приміщення.

- Продовжувати працювати там найближчим часом неможливо. Але ми не можемо покинути наших пацієнтів напризволяще, тому зараз активно шукаємо приміщення не за всі гроші світу, в яке можна переїхати. Нам потрібна ваша допомога. Основні вимоги до приміщення: від 100 до 200 кв.м, на 1-му поверсі, з окремим входом, в районі центру чи нагірної частини міста, неподалік від зупинок громадського транспорту, - йдеться у повідомленні.

Допомогти можна за телефоном 093-007-04-64 або вайбер 097-722-70-67.

Зараз усі наші декларанти можуть отримати консультацію свого сімейного лікаря та педіатра онлайн, попередньо записавшись через рецепцію.