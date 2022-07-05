Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА: кількість загиблих в «Амсторі» не змінилася, у лікарні залишається 10 поранених

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 442

 

Серед поранених співробітник ДСНС, стан здоров’я якого покращився

Сьогодні 9 доба трагічної загибелі наших людей внаслідок цинічного ракетного удару російської армії то Кременчуку. Біля ТЦ «Амстор» о 12.00 відбудеться загальна панахида за усіма безневинно вбитими в торговельному центрі. Зі згадування про це сьогодні розпочав свій брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він повідомив, що станом на ранок 5 липня 10 поранених у «Амсторі» залишається на стаціонарному лікуванні. Серед них і співробітник ДСНС, якого перевели з реанімаційного відділення завдяки покращенню стану здоров’я.

Загалом медична допомога була надана понад 100 постраждалим особам.

Олег Лєднік ще раз уточнив цифри по загиблим і безвісті зниклим, які за минулу добу не змінилися.

- Наголошую, внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор», загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою без вісті, - зазначив очільник військової адміністрації.

Він додав, що слідчо-оперативна група продовжує працювати по встановленню обставин злочину російської армії, а також займається розшуком безвісно зниклої особи. Усі знайдені тіла загиблих і фрагменти тіл ідентифіковані.

На питання щодо надання матеріальної допомоги родинам загиблих і постраждалих Олег Лєднік відповів, що Кременчуцька міська рада вже прийняла таке рішення – сума допомоги родинам загиблих складає 100 тисяч грн. Можливо буде прийняте рішення і щодо виплати матеріальної допомоги з бюджету Полтавської обласної ради.

- Матеріальна допомога поки не виплачувалася, бо триває збір документів та банківських реквізитів, - додав він.

Олег Лєднік також зазначив, що після ракетного удару по «Амстору» Рада оборони Кременчуцького району прийняла додаткові заходи щодо забезпечення безпеки людей. Одним із них стала заборона на проїзд громадського транспорту через Крюківський міст під час оголошення повітряної тривоги.

- Проїзд приватного транспорту не обмежували, - зазначив очільник РВА.

Він додав, що у районі перевіряється робота торговельних центрів та інших місць масового скупчення людей щодо забезпечення ними безпеки персоналу та відвідувачів. І якщо під час повітряної тривоги адміністрація буде примушувати працівників залишатися на своїх робочих місцях, відповідну оцінку таким діям буде надавати Національна поліція.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук Амстор загиблі ракетний удар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх