Кременчуцька РВА: кількість загиблих в «Амсторі» не змінилася, у лікарні залишається 10 поранених

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 442

Сьогодні 9 доба трагічної загибелі наших людей внаслідок цинічного ракетного удару російської армії то Кременчуку. Біля ТЦ «Амстор» о 12.00 відбудеться загальна панахида за усіма безневинно вбитими в торговельному центрі. Зі згадування про це сьогодні розпочав свій брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він повідомив, що станом на ранок 5 липня 10 поранених у «Амсторі» залишається на стаціонарному лікуванні. Серед них і співробітник ДСНС, якого перевели з реанімаційного відділення завдяки покращенню стану здоров’я.

Загалом медична допомога була надана понад 100 постраждалим особам.

Олег Лєднік ще раз уточнив цифри по загиблим і безвісті зниклим, які за минулу добу не змінилися.

- Наголошую, внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор», загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою без вісті, - зазначив очільник військової адміністрації.

Він додав, що слідчо-оперативна група продовжує працювати по встановленню обставин злочину російської армії, а також займається розшуком безвісно зниклої особи. Усі знайдені тіла загиблих і фрагменти тіл ідентифіковані.

На питання щодо надання матеріальної допомоги родинам загиблих і постраждалих Олег Лєднік відповів, що Кременчуцька міська рада вже прийняла таке рішення – сума допомоги родинам загиблих складає 100 тисяч грн. Можливо буде прийняте рішення і щодо виплати матеріальної допомоги з бюджету Полтавської обласної ради.

- Матеріальна допомога поки не виплачувалася, бо триває збір документів та банківських реквізитів, - додав він.

Олег Лєднік також зазначив, що після ракетного удару по «Амстору» Рада оборони Кременчуцького району прийняла додаткові заходи щодо забезпечення безпеки людей. Одним із них стала заборона на проїзд громадського транспорту через Крюківський міст під час оголошення повітряної тривоги.

- Проїзд приватного транспорту не обмежували, - зазначив очільник РВА.

Він додав, що у районі перевіряється робота торговельних центрів та інших місць масового скупчення людей щодо забезпечення ними безпеки персоналу та відвідувачів. І якщо під час повітряної тривоги адміністрація буде примушувати працівників залишатися на своїх робочих місцях, відповідну оцінку таким діям буде надавати Національна поліція.