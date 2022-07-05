З-під завалів «Амстору» зникли сейфи з золотом

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З-під завалів «Амстору» у Кременчуці зникли сейфи із золотом та готівкою. У період з моменту влучення російської ворожої ракети в ТЦ «Амстор» – 27 червня до 1 липня зникли два сейфи з ювелірними виробами та коштами. Заяву про це подав власник одного з ювелірних магазинів.

За інформацією пресслужби поліції, до правоохоронців надходять повідомлення про зникнення та пошкодження майна. інформація аналізується групою слідчих. Серед заяв є також про зникнення сейфів. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4ст.185 ККУ (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

- До поліції Кременчука надходить ряд заяв, у тому числі про пошкодження і зникнення майна. Є інформація і про зниклі сейфи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Тоді вивозились і розбиралися завали. Можливо, ці сейфи десь у завалах. Слідчі працюють з потерпілими. Вся інформація наразі перевіряється і аналізується слідчими в рамках відкритих кримінальних проваджень, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Телеграфу, весь вивезений метал та пошкоджене майно з ТЦ Амстор вивозилося в окреме місце й зберігається під охороною.