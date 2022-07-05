З-під завалів «Амстору» зникли сейфи з золотом

З-під завалів «Амстору» у Кременчуці зникли сейфи із золотом та готівкою. У період з моменту влучення російської ворожої ракети в ТЦ «Амстор» – 27 червня до 1 липня зникли два сейфи з ювелірними виробами та коштами. Заяву про це подав власник одного з ювелірних магазинів.
За інформацією пресслужби поліції, до правоохоронців надходять повідомлення про зникнення та пошкодження майна. інформація аналізується групою слідчих. Серед заяв є також про зникнення сейфів. Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4ст.185 ККУ (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).
За інформацією Телеграфу, весь вивезений метал та пошкоджене майно з ТЦ Амстор вивозилося в окреме місце й зберігається під охороною.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер