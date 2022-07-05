Близько 100 пошкоджених вікон у школі: як футболісти «Кременя» та відвідувачі Міського саду знайшли прихисток під час обстрілу Амстору

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 1 039

Дуже важливо усвідомлювати, що завжди поруч є ті, хто готовий допомогти у складний час

27 червня під час ракетного удару по інфраструктурі Кременчука, на жаль, основна будівля та споруди кременчуцької гімназії 1 потрапили під вибухову хвилю другої ракети. Про це інформує пресслужба навчального закладу.

Після оголошення сигналу «Повітряна тривога» пройшло всього 11 хвилин….

- У нашому сховищі знайшли прихисток люди, які гуляли у Міському саду та хлопці-спортсмени. Дякуючи правильній реакції дорослих, усі встигли спуститися у сховище. На щастя, усі живі! - йдеться у повідомленні.

За наслідками вибухової хвилі під час ракетного удару у будівлі закладу пошкоджено:

31 дерев’яне вікно;

60 пластикових вікон;

2 двері (кабінети);

1 група вхідних дверей;

м‘яка покрівля тощо.