Близько 100 пошкоджених вікон у школі: як футболісти «Кременя» та відвідувачі Міського саду знайшли прихисток під час обстрілу Амстору

27 червня під час ракетного удару по інфраструктурі Кременчука, на жаль, основна будівля та споруди кременчуцької гімназії 1 потрапили під вибухову хвилю другої ракети. Про це інформує пресслужба навчального закладу.
Після оголошення сигналу «Повітряна тривога» пройшло всього 11 хвилин….
За наслідками вибухової хвилі під час ракетного удару у будівлі закладу пошкоджено:
- Комісією закладу складено акти з фотофіксацією кожного пошкодження, відповідною службою департаменту освіти обраховано збитки, пакет матеріалів надіслано за призначенням.
Розуміючи масштаб трагедії ТЦ «Амстор», що всі служби були задіяні у рятуванні людей та роботах з ліквідації наслідків удару по торговому центру, умови та реалії життя не дозволяли нам чекати на допомогу.
Тому нашими спільними зусиллями відремонтовано частину пошкоджених вікон, замінено скло у дерев‘яних вікнах, проведено тимчасове закриття всіх пластикових рам тощо. Але попереду ще багато роботи.
Щиро дякуємо директору ПТУ-26, директору Кременчуцька гімназія 20, нашим батькам, волонтерам та працівникам нашої гімназії за швидке професійне реагування. Дякуємо всім за вчасну підтримку, небайдужість, щирість почуттів, людяність та чуйність. Ваша підтримка надзвичайно цінна. Дуже важливо усвідомлювати, що завжди поруч є ті, хто готовий допомогти у складний час, - додали у пресслужбі закладу.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер